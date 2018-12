El reinicio de "Howdy"

Javier Miramontes ha decidido reiniciarse en el mundo de la música. Fue manager de "Paperbacks" durante dos años y tocó con ellos en alguna ocasión. Sin embargo, no le llenaba, quería componer sus propios temas de power pop. Entre tanto, de 2009 a 2014, fue miembro de los "Starwells". Con esa banda grabó un Ep y un mini Lp que sonó en radios de medio mundo. Pero Miramontes aspiraba a definir más su "pop clásico con guitarras de rock and roll". Por eso, ahora, ha comenzado a grabar "Restart", su nuevo trabajo en solitario con el sello "Hurrah".

Cuando actúa, Javier Miramontes es "Howdy", que se puede traducir como un saludo tipo "Ey, qué pasa", propio de la costa oeste de Estados Unidos. Canta en inglés y habla de amor y desamor con rabia. En su primer trabajo en solitario, le dedica un tema a su querida perra "Nana". Se llama "My little giant". Y otro a su abuelo José Antonio Álvarez, "Palomba". Además, tiene otra de rabia titulada "I will do it" "contra las personas que se empeñaban en decir lo que tenía que hacer"; así como "Bourg Enbrese", que es una historia de desamor. Es tal el amor por su perra que, en su momento, llegó a vender todo sus instrumentos para pagar una operación, de la que se recuperó.

Graba en los estudios Rojo de Gijón y ya tiene ganas de tocar en festivales. Sin embargo, los cuidados vinilos que sacará estarán listos en febrero. El disco cuenta con el bajo de Pablo Lato, la guitarra de Sergio García, las baterías de Israel Sánchez y, por supuesto, la voz y la guitarra de Javier Miramontes. Además, las armonías vocales son cosa de Ángel Caplan, "ExDoctor Explosion" y Adolfo García, de los "Feedbacks". En directo, la banda cambiará. Julio Cernuda controla las baquetas, Luis García la guitarra y Álvaro Rayón, el bajo.

Miramontes está ilusionado con su nuevo proyecto y recalca que es "totalmente personal y sin coraza". Quiere comenzar a tocar su "Restart" y que el público sienta esas canciones que comenzó a rescatar y resituar entre 2015 y 2016 para hacerse un hueco en el panorama musical con el reinicio de "Howdy".