Pedro Menéndez sopla 500 velas americanas

Pedro Menéndez de Avilés fue Adelantado de La Florida. No lo fue de Carolina del Sur porque este Estado norteamericano aún no existía. Menéndez fundó San Agustín en 1565 y, un año después, Santa Elena. Las dos poblaciones están separadas por doscientas y pico millas y dos fronteras interiores. Y aún y todo, la huella de Menéndez no ha sido en vano. La Fundación Santa Elena, del condado de Beaufort, donde están las ruinas de Santa Elena, tiene preparado una gran fiesta de cumpleaños para el avilesino más señero, el navegante que nació en la ciudad en 1519. "Habrá sangría y 'food trucks'", dice el folleto festivo de la organizaciónLas quinientas velas americanas del conquistador se van a soplar el próximo 2 de marzo, desde las 11.00 de la mañana y hasta las 17.00 horas.

Las huellas de Menéndez en Carolina del Sur son numerosas. Los componentes de la Fundación Santa Elena señalan lo evidente: que hubo europeos en el condado de Beaufort antes que Jamestown, que es el hito legendario de los historiadores anglosajones. En la colonia fallida de Jamestown, son muchos los que sitúan el comienzo de la historia de los Estados Unidos. Pues, cuarenta años antes, Pedro Menéndez y sus hombres levantaron el fuerte Santa Elena en la isla de Parris a dos pasos de la pequeña ciudad de Beaufort, que es la patria del campeón de boxeo Joe Frazier.

Santa Elena terminó siendo capital de La Florida y lo fue hasta 1587. Karen L. Paar señala que entonces La Florida llegaba de los cayos a Terranova, es decir, toda la costa este de los actuales Estados Unidos, el territorio de las legendarias 13 colonias británicas. Unos pocos años antes del abandono de Santa Elena, Pedro Menéndez Muñoz, uno de los sobrinos del navegante medio milenario, reparó las murallas que habían atacado los indios. Eso, dicen los historiadores, lo vio el capitán general avilesino poco antes de morir en Santander en 1574.

De aquí parte la pasión del pintor Mark Menéndez por su antepasado, una historia que sólo consolidó cuando en 2012 un genealogista estableció que él y su familia procedían del avilesino de aniversario. Mark Menéndez es autor del retrato del avilesino que cuelga en la Misión del Nombre de Dios, en San Agustín. El pintor, ataviado como el Adelantado, acostumbra a participar en las celebraciones del fundador de San Agustín y también de Santa Elena. La pasión americana por el avilesino alcanza la devoción.

El programa de celebración del quincuagésimo aniversario de Menéndez en Beaufort comienza con una conferencia especial del profesor emérito de la Universidad de Carolina del Sur. Lawrence Rowland. Tras la lección, banda sonora renacentista: Ulyana Macheva y el "Taylor Festival Choir", de Charleston (Carolina del Sur) ofrecerán sendos conciertos.Los que participen en la fiesta también podrán conocer la muestra "El primer siglo de América", con visitas guiadas a cargo de profesores y de expertos en el fundador de Santa Elena y de San Agustín.

Luego habrá comida, sangría, la oportunidad de lucir armaduras palaciegas. Todo en un año Menéndez cuya celebración avilesina contó con dos ofrendas florales al pie de la escultura de Manuel Garci-Gutiérrez y también del estreno de los menús del Adelantado en tierra extraña: ahora, el centro del mundo.