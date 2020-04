Casi 3.600 mayores avilesinos reciben atención diaria desde el inicio del confinamiento

El Ayuntamiento atiende y sigue de manera diaria y personalizada a 3.591 personas mayores de Avilés desde que comenzó el confinamiento por la pandemia del COVID-19. De ellos, 1.831 son mayores de 75 años que viven solos, 1.113 son usuarios de la Atención a Domicilio y 647 de la Teleasistencia. "Estamos realizando un trabajo de apoyo de enorme valor para las personas mayores: se sienten acompañadas y reciben la atención y las prestaciones que precisan", destaca la concejala de Promoción Social, Nuria Delmiro.

El sindicato AVANZA denuncia falta de personal y reclama contrataciones urgentes para el área de Servicios Sociales. La central ha pedido a la alcaldesa Mariví Monteserín la contratación, al menos, de cinco profesionales más: dos trabajadores sociales, un educador social y dos administrativos.

AVANZA incide en que "diversos estudios e informes elaborados en distintos ámbitos manejan una ratio adecuada de una plaza de trabajo social por cada 5.000 habitantes y una plaza de educación social por cada 7.000, con el incremento correspondiente de personal administrativo de apoyo".

Desde la declaración del estado de alarma, los Servicios Sociales municipales están realizando un seguimiento telefónico, bien directamente a través de psicólogos y trabajadores y educadores sociales municipales, bien a través de la empresa adjudicataria de la atención a domicilio. Con el fin de atender a toda la población vulnerable, y no solo a quienes ya hacen uso de estos servicios municipales, se están llevando a cabo contactos telefónicos preventivos con todas aquellas personas mayores de 75 años (ya vivan solas o en pareja) que no son usuarias de los servicios de ayuda a la autonomía (ayuda a domicilio, teleasistencia o comida a domicilio). El objetivo es no dejar a ninguna persona mayor desatendida.

Desde el 14 de marzo se ha contactado con 1.831 personas o parejas mayores de dicha edad que, según las bases de datos municipales, residen solas, sin apoyo familiar y no contaban hasta el momento con ningún servicio de ayuda a la autonomía activo. Como resultado de este diagnóstico fueron detectadas 95 personas que vivían solas sin apoyo familiar. A cinco de estas personas se les activó el Servicio de Ayuda a Domicilio. A 128 de estas personas mayores, valoradas por las profesionales como "en situación de posible necesidad de apoyos en un breve tiempo", se les harán llamadas de seguimiento.

Este tipo de llamadas preventivas continuarán, al menos, durante el periodo en que el estado de alarma continúe en vigor. En el marco del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés atienden en la actualidad a un total de 1.113 personas. De ellas, 698 son atendidas por estar adscritas al Servicio de Ayuda a Domicilio municipal, y 415 por tener reconocida la situación de Dependencia.

Para el seguimiento de la atención a estas personas se han realizado, desde el 14 de marzo, unas veinte mil llamadas a 1.760 personas. Se han incorporado nuevos servicios, como el suministro de la compra diaria.

Un total de 32 profesionales, entre personal de intervención social y de gestión, constituyen el equipo profesional de Servicios Sociales municipales en activo durante esta crisis.

AVANZA considera que no son suficientes: "A las necesidades que ya había de plantilla se ha sumado el incremento de la actividad en el último mes, de forma muy sustancial, a causa de los efectos provocados por la crisis del COVID-19, tal como se acredita en el inmenso volumen de consultas".