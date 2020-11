La derecha rechaza presupuestar “un nuevo estudio” para soterrar las vías

González apostilló: “Nos parece muy positivo que los presupuestos reflejen pasos adelante para desarrollar el plan de vías”. Y Vidal respondió: “El asunto de las vías es recurrente, pero no es poca cosa que se ponga en marcha”. El punto de vista de las portavoces del Partido Popular (PP) y de Vox en el Ayuntamiento sobre este tema es contrario: “No puede ser que sigamos estudiando, después de tres décadas, cómo vamos a deshacernos de las vías del tren. Es hora de empezar la acción”, dijo Arancha Martínez Riola. Esther Llamazares fue contundente: “En los presupuestos de 2018, los que hizo el PP, ya había un importe de 50.000 euros que permitió la licitación del estudio”, subrayó.

Pero la carga de profundidad de Llamazares se dirige a todos los capítulos que recogen los presupuestos: “Lo que no está en ellos, no existe”, recalcó. Y lo que no está es la reforma –que en realidad es una nueva obra– de la depuradora de Maqua. “Nuevamente, se han olvidado de ella”, lamentó Llamazares y también Martínez Riola.

Llamazares también rechazó el triunfalismo de la alcaldesa, Mariví Monteserín. “Habla del dinero de Europa. Si hacemos una operación fácil vemos que a cada municipio le tocarán 180.000 euros. Resulta que nosotros damos 180.000 euros para solidaridad. No parece que sea una buena partida”. Tania González destacó la partida reservada al desarrollo del suelo de baterías (en este punto también coincidió con Ciudadanos). Recordó, sin embargo, que el proyecto “debe recuperar elementos patrimoniales que son parte de nuestra identidad y que ponen en valor la ciudad”. Y todo esto para evitar que el nuevo polígono “sólo sea un nuevo PEPA”.