El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Avilés, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad y apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la ciudad, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios avilesinos, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar una tarea ardua volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo cada vez más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Esther Montero, hostelera: “Hay que tomar medidas, pero con sentido”

Todo estaba dispuesto para que Esther Moreno abriera su restaurante en Avilés en marzo, y por cuestiones técnicas se retrasó. Luego vino la pandemia y se plantaron en el 3 de julio con la inauguración. Casi seis meses más tarde, los esfuerzos caen en balde: abocados al cierre por decreto. “Hay que tomar medidas, pero con sentido. Si hay un toque de queda para la hostelería por evitar contagios, no tiene sentido que se quede luego la gente por la calle”, destaca la hostelera.

Luismi Díaz, Músico: “La pandemia es un mazazo para la música”

“La pandemia nos ha trastocado los planes que teníamos para este año, ya que acabábamos de grabar un disco nuevo cuando todo explotó”, lamenta Luismi Díaz, vocalista del grupo musical “Leather Boys”. Y añade: “Estamos pendientes de poder hacer una presentación en directo desde septiembre; la tuvimos que aplazar y no sabemos si podrá hacerse antes de que acabe el año”. Para Díaz, “estos tiempos de incertidumbre son un mazazo para la música”.

Juan Ramón Ruiz, Relojero y joyero: “Las grandes plataformas se lo comen todo”

Juan Ramón Ruiz fue de los primeros relojeros en abrir su propia página web - “casi cuando se empezó con lo del internet” - y observa que “las grandes plataformas se lo comen todo” . Su gran baza, que consiste en la especialización, no se percibe de la misma forma vía online: “El problema está en el cambio de tendencias en la compra. Los pequeños comercios no podemos competir”. Con el cierre, la situación ha ido a mayores: “Las colas en Correos son para otro tipo de ventas”.

Anisoara Tarancae, comerciante: “Mis clientas echan de menos la cercanía”

El género de la tienda de Anisoara Tarancae lleva encargado desde hace aproximadamente un año. Por estas fechas, ya tendría que estar pidiendo lo del invierno que viene, pero no tiene ni idea de qué va a hacer para amortizar lo de este. Aún no ha cobrado ninguna ayuda. Tampoco tiene página de internet, y sus habituales clientas (moda de señora) buscan la cercanía pero no se la puede ofrecer. “Esto es angustioso”, asevera.

Manuel Tiscar, hostelero: “Habría que declarar zona catastrófica”

“Zona catastrófica”. Así sería el cartel que tendría que coronar toda el sector hostelero de la ciudad. Por lo menos, esa es la opinión que tiene Manuel Tiscar, ganador en varias ocasiones de la Tapa Reina y la Semana de la Tapa, sobre la situación de su sector. “Estar abiertos, malo porque no viene nadie y se gasta igual. Y estar cerrados igual, porque vienen gastos pero no entran ingresos”, señala. No encuentra ninguna solución buena. Solo que se acabe el virus.

Rubén García, entrenador: “Los gimnasios de barrios están en vías de extinción”

“Los gimnasios de barrio están en peligro de extinción”, señala Rubén García, “Rubi”, responsable de uno de ellos. El cierre es un trozo más de leña en un fuego que lleva años encendido: “No lo entiendo. El deporte es salud y ayuda a proteger contra el coronavirus. Cumplinos todas las medidas. Pero parece que no es suficiente”. Según vaticina, “vienen tiempos duros”, pero agradece el apoyo de “los suyos” y de la federación de boxeo.