Los enfermeros de Sabugo se suman a los de Villalegre: no al nuevo “call center”

En el caso de Sabugo, donde también hay más personal, no solo tienen que hacer lo mismo que sus vecinos de Villalegre, en plena campaña de vacunación de la gripe y con los nuevos cometidos que van ligados al covid, sino que también son responsables de visitar 6 residencias y vigilar 11 centros educativos. Y ahora, desde el pasado lunes, gestionar las llamadas.

“Queremos denunciar nuestro malestar. No se nos tiene en cuenta y se ha procedido a la implantación de algunas medidas que nos afectan, como la nueva agenda no demorable sin haber contado con nosotros”, protestan. Este sistema, donde las llamadas que no pueden ser atendidas se remiten a a un “call center”, encargado de elaborar una lista que retorna al propio centro, les deja sin un efectivo durante el día y suma tarea pacientes a sus propias agendas: “Es una función que no corresponde a nuestro colectivo, en cuyas agendas no existe demora a pesar de haber asumido muchas más funciones por la pandemia”.