"Cámbiame": así es la transformación de una vecina alicaída a la que peluquerías, centros de estética y tiendas de moda regalan un cambio radical

“Para mí todo esto está siendo una inyección de autoestima, estoy disfrutando mucho y, por primera vez, puedo decir que he pasado de cuidar a los demás a que me cuiden”, sentencia esta mujer que lleva días un trajín inusual, con citas para arreglar las uñas o inyectarse bótox para disimular algunas marcas de expresión.

“La verdad es que no hay nadie feo, por más que estamos acostumbrados a ver a chicas guapas y jóvenes en las revistas. En este caso no es lo que me están haciendo lo que me anima sino cómo me hacen sentir”, afirma la avilesina. Los hijos de María José García y su pareja están encantados con el cambio, porque ven a su madre y compañera feliz.

También están satisfechas con el trabajo las profesionales que participan en el “cambio radical” de la avilesina. Detrás de este proyecto solidario está Lili de “Lifer”, que este año, por ejemplo, fue la maquilladora del cortometraje “Un año después”, con actores como Pepe Ruiz, María Luisa Merlo y Eduardo Castejón. También se encuentra empujando la iniciativa solidaria y quitapenas Silvia Caravaca, peluquera avilesina y Lucía Allande, médico de “La Fontana di Corpo”, de Oviedo. Colaboran igualmente de forma desinteresada Sonsoles García, de “Ben-Malih”, “Tosnac Moda Fashion”, de Oviedo y Mónica Rivas, de “Mondo zapatos”, también en la capital.

“Este proyecto hay que verlo como una especie de campaña de Navidad que hemos hecho entre todas con doble objetivo, levantar el ánimo de nuestra modelo, que estaba pasando un mal momento, e incentivar que la gente acuda a la peluquería, al comercio… Hay personas que tienen miedo y son lugares seguros”, reconoce Lili, de “Lifer”.

Finalizado el trabajo con María José García, el grupo quiere ir un paso más allá y prevé sortear un tratamiento similar a través de las redes sociales: “Queremos demostrar que, pese a la situación actual, se puede confiar en nosotras”. García, por el momento, está encantada: “No me han quitado los problemas, pero ahora me levanto más feliz”. El toque final de su cambio radical será el próximo miércoles. Entonces lucirá como una estrella.