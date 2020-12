Federico Fernández, “Fico”, tiene tres hijos –una niña de 7 años, un crío de casi 4 y un bebé de 10 meses–, familia numerosa. Para hacer oficial el título que le acredita tal condición y tener la posibilidad de acceso a los beneficios previstos para dichas familias, Fernández empezó allá por julio a realizar los trámites oportunos con la Administración regional. Lo intentó por activa y por pasiva a través de la sede electrónica del Principado, hasta rozar la desesperación: “Añadíamos todos los datos, que no son pocos, y después de un largo tiempo que no tenemos delante del ordenador, porque tanto mi mujer como yo trabajamos, vuelta a empezar. El sistema está obsoleto, no funciona”.

Dado el escaso éxito con la Administración electrónica, Federico Fernández se lanzó a contactar de forma telefónica con la Administración para conocer los trámites a seguir de forma presencial: “Realicé 25 llamadas, en todo momento los operadores estaban ocupados”. Así que, harto, y con urgencia por tener los papeles para inscribir a su hija pequeña en la guardería, Fernández decidió presentarse hace unos días en el edificio administrativo del Principado de Asturias en Avilés, en la calle del Muelle.

“Pues después de todo esto no me quisieron recoger la documentación y ponerle un sello porque no tenía cita previa”, explica. Y añade: “Hasta ahí lo puedo entender, pero da la causalidad de que en el momento que estuve allí la oficina estaba vacía, no tenía a nadie delante ni detrás”, explica Fernández, quien solicitó, en plena desesperación, una hoja de reclamaciones: “Tardaban menos en registrarme el título que en darme la hoja de sugerencias, que es lo que tienen”.

Federico Fernández Trapa quiso poner el acento de esta forma en lo mal que funciona, a su juicio, la sede electrónica de la Administración regional: “Este tipo de trámites se tenían que resolver en un clic, más en estos tiempos que estamos pasando, y en lugar de eso las trabas se multiplican y el sistema electrónico se cuelga, un cachondeo que a mí me ha supuesto perder mucho tiempo”, lamentó.