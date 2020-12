Un fondo de capital riesgo creado en plena pandemia contará con una sede en Avilés

García tiene una dilatada experiencia en el campo de la gestión empresarial, la evaluación de riesgos financieros y las finanzas corporativas. Es experto en el asesoramiento a empresas para la definición de estrategias financieras para crecer y para inversores en procesos de ampliación de capital, compra-venta de compañías o reestructuraciones. Ha fundado tres empresas (fue uno de los emprendedores que ha dado La Curtidora), ha publicado tres libros –el último “La Burbuja Emprendedora”– y ha empezado una nueva aventura profesional en plena pandemia.

“José Carlos y yo somos amigos desde hace muchos años. A ambos nos apasiona la economía, entender los desafíos a los que nos enfrentamos y cuando me contó su proyecto y me invitó a unirme, hace ya dos años, la verdad que me hizo mucha ilusión. Él viene de gestionar grandes fondos, conoce muy bien a los grandes capitales, entiende muy bien las principales tendencias de la economía. Yo vengo ‘de la trinchera’, de trabajar con las empresas, del día a día, de conocer muchos proyectos empresariales, involucrarme en ellos, en gran parte del país. Era una suma que encajaba perfectamente”, explica García sobre su desembarco en el proyecto del profesor de la Universidad de Alcalá.

Javier García: “Queremos ser una ventana de oportunidades para las empresas de aquí”

El fondo de capital riesgo del que es socio fundador invertirá en empresas emergentes (transformación digital, inteligencia artificial, sector aeorespacial, ciberseguridad, economía circular, sostenibilidad) aprovechando los cambios en los hábitos de consumo que ha acelerado la pandemia del coronavirus.

Javier García comparte, junto a José Carlos Díaz, la responsabilidad del departamento de inversiones. Su misión es analizar todos los proyectos empresariales en los que va a invertir a el fondo, valorar su idoneidad y presentarlos a un Comité de Inversión que es quien toma la última palabra.

“Estaré, además, en las grandes decisiones financieras de las todas las empresas en las que invirtamos. Mi día a día consiste en ayudar a tomar decisiones en contextos de incertidumbre, y ese papel es relevante cuando estás en procesos de crecimiento. Son muchas las decisiones que se tienen que tomar, y se requiere mucho más que una buena intuición”, señaló el economista avilesino.

LUA Fund, anunció García, tendrá una sede en su ciudad natal, a la que sigue muy ligado. “Yo nací en esta ciudad, creo en Asturias, creo en el talento de esta región y queremos ser una ventana de oportunidades para las empresas de aquí. Estamos muy equivocados si pensamos que sólo hay oportunidades de inversión en Madrid o Barcelona. De hecho, estamos viendo empresas con un grandísimo potencial fuera del radar de las grandes ciudades: en Asturias, en Alicante, Valencia, Galicia, País Vasco, Valladolid… Tener en Avilés una ventana para todo el noroeste, es una oportunidad estratégica. Ojalá logremos canalizar inversiones relevantes que dinamicen nuestra ciudad”, señaló el economista avilesino.