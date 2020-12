Tania González, portavoz de Podemos Avilés: “No pretendo aferrarme eternamente a un cargo, pero aún queda trabajo por hacer”

–Seguirá al menos un año más al frente de Podemos Avilés. ¿Cómo cambia la organización?

–Cuando yo me presenté en junio de 2018, mis compañeros me animaron a dar el relevo a David Salcines y a construir la candidatura de Cambia Avilés, que ha sido un proyecto del que estamos muy orgullosos. El primer objetivo es seguir impulsando ese proyecto y el segundo reforzar y fortalecer Podemos. Es clave ir construyendo una organización más amplia para estar más presente en la ciudad.

–El pasado miércoles, cuando comunicó de forma oficial su candidatura, se refirió que este proceso es también para preparar el relevo. ¿También el suyo?

–Todavía es muy pronto para decidir qué personas liderarán el proyecto después. Me refiero sobre todo al relevo generacional, a sumar gente nueva, una organización tiene que estar constantemente actualizándose. Cuando nacimos en 2014 Podemos fue algo muy innovador y tenemos que seguir en esa línea, captando a gente joven.

–¿Entonces se ve con fuerza y ánimo para seguir en la política a medio y largo plazo?

–Siempre he dicho que en la política hay que estar de paso y también eso forma parte de la esencia de Podemos, nos pusimos unos límites en los mandatos. Creo que esta es una actividad excepcional y que, en algún momento, todos tenemos que volver a nuestra vida y quizá más adelante regresar a la primera línea política. Yo no pretendo agarrarme ni a un escaño ni a una concejalía ni a la dirección de un partido eternamente. Ahora bien, de momento no he cumplido el mandato, este proyecto de Cambia Avilés empezó en mayo de 2019 y queda mucho trabajo por hacer. Creo que estamos en el buen camino.

–¿Habrá Unidas Podemos en Avilés?

–No sé hasta qué punto los movimientos en el ámbito estatal pueden influir en decisiones como estas. De momento no se ha planteado. El proyecto de referencia del cambio político aquí es ahora Cambia Avilés.

–¿Debe apoyar Podemos los presupuestos regionales?

–La situación es similar a la de Avilés con los presupuestos. Planteamos que tienen que estar preparados para la crisis que estamos viviendo. En ese sentido, todas las propuestas que hemos hecho en los dos ámbitos son propuestas constructivas, dirigidas a buscar soluciones. Podemos tendrá que apoyar los presupuestos si son de sentido común. Lo ideal sería llegar a acuerdos presupuestarios, pero tienen que ser unas cuentas de sentido común y que busquen soluciones a la crisis que estamos viviendo.

–Ya se sabe su contenido, ¿cree que esas cuentas reflejan ese sentido común al que usted se refiere?

–Creo eso, que los compañeros que están hablando con la militancia, y recibiendo opiniones, son en quienes delegamos la responsabilidad de tomar esa decisión y confiamos en ellos porque su actitud ha sido en todo momento constructiva.

–De vuelta a Avilés. Aún no se ha presentado el anteproyecto de las cuentas pero sí que ha trascendido ya parte de su contenido, ¿al fin el ala más a la izquierda del pleno ve opciones de apoyar los presupuestos?

–Muchas de las propuestas sociales del Consejo de Reactivación (CREA) que planteamos han sido aceptadas, pero ahora tenemos que ver si van a tener financiación suficiente en los presupuestos. En cuanto a las medidas económicas del CREA, hay que hacer una crítica constructiva, aunque la responsabilidad la tiene el gobierno local. Esas medidas se cerraron en julio, cuando no había covid, y ahora vivimos una nueva ola con sus consecuencias. En los presupuestos hay que corregir ese error, tienen que ser capaces de anticiparse a emergencias que puedan surgir. Por ese planteamos un fondo de rescate social con cargo al remanente con una partida que tiene que ser flexible ante las posibles contingencias de tipo social y económico que puedan surgir. Tememos que no sean unos presupuestos previsores y ahí estará una de las claves del apoyo. Otras de las claves para nosotros es avanzar en políticas contra la despoblación.

–Al menos no habrá líneas rojas...

–No, no planteamos líneas rojas. Planteamos ideas y soluciones.

–¿Un posible apoyo de Ciudadanos sería un problema para que también se sume CA?

–El problema no es quien lo apoye, sino el proyecto. Si los apoya todo el mundo, perfecto. Esperamos que este año el gobierno municipal esté dispuesto a tener un presupuesto progresista y social y a entenderse con las fuerzas del cambio en vez de con la derecha, como hace sistemáticamente el PSOE.

–Podemos Asturias va de crisis en crisis. ¿Daniel Ripa o Rafael Palacios?

–El partido en Asturias está muy cohesionado, siempre ha habido bastante consenso interno. Existe muy buena relación entre la dirección y la militancia, hay muchos espacios de debate y de aprendizaje colectivo. Igual que tenemos un secretario general a nivel nacional, Pablo Iglesias, y la organización está con él, a nivel de Asturias tenemos un secretario general que es Daniel Ripa, a quien hemos depositado nuestra confianza, a quien hemos votado y salió elegido por una amplia mayoría y seguimos confiando en él y en su propuesta.

–¿Pero no reconoce la crisis en torno al liderato del partido?

–Veo un debate interno , pero en sí no me parece mal, otra cosa es como se canalice. Lo fundamental es que esos debates internos se tengan a través de los canales que tenemos.

–Pues se les van del partido uno tras otro...

–Me parece importante señalar que para nosotros todo este ciclo ha sido muy intenso, cambios, elecciones, cinco años de campaña electoral constante y una organización que no existía que se construyó a partir de la ilusión de mucha gente. Evidentemente, hay muchas personas que han desgastado muchas energías. Y aquí no hemos venido para hacer de esto una profesión, sino para dar el máximo de nosotros para impulsar un cambio político. Y eso también hace que con el paso de los años haya gente que decida dar un paso atrás y volver a su profesión. Quizás más adelante podamos volver a contar con ella.