Mayorga rehace “La lengua en pedazos”, su estreno como director en Avilés

Juan Mayorga eligió el teatro de Los Canapés como el primero de su historia particular como director de escena. En un escenario de barrio que, de normal, acoge espectáculos aficionados o infantiles, el dramaturgo español más aclamado del momento (entonces y ahora) presentó un texto que un año después le iba a dar el premio Nacional de Literatura Dramática. El Palacio Valdés andaba por entonces en obras de restauración (el sistema antiincendios y el artilugio de madera del sótano) y los programadores avilesinos idearon para suplir su ausencia un ciclo que se llamó Off Canapés que ha tenido heredero en el Niemeyer, en los bajos del auditorio enorme.

“Estrenar en Avilés es especial; para empezar, por el estupendo equipo de profesionales que hay allí, que te acompañan con todo su buen hacer para que el espectáculo se presente de la mejor forma posible. Pero también lo es porque el público del Palacio Valdés está muy acostumbrado a ver buen teatro”. Estas son palabras de Mayorga que explican su relación con la ciudad en la que se presentó como director de escena y, poco después, se doctoró en la misma materia (con “Reikiavik”, en 2015). Su relación con la ciudad se completa con el estreno de “El arte de la entrevista” y los pases de “Hamelin” o “Últimas palabras de Copito de Nieve” o “La tortuga de Darwin”.

Mayorga resume para LA NUEVA ESPAÑA su trabajo: “He vuelto a ‘La lengua en pedazos’, pero no para hacer una reposición. Lo que estamos haciendo es una nueva propuesta espacial. La puesta en escena de Avilés me dio muchas alegrías, entre ellas el Nacional de Literatura Dramática, pero siempre he tenido una relación conflictiva con mis textos de tal modo que aquel de 2012 y el que vamos a estrenar el próximo mes en Madrid tienen diferencias significativas. Estoy convencido de que el tiempo lee y el tiempo crea. La pandemia ha dado nuevos significados a palabras que no habían sido escritas en este contexto”.