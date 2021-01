Primera sanción a la hostelería local por no cumplir los nuevos horarios. La Policía Local de Avilés denunció el pasado viernes a un bar por despachar a los clientes pasadas las ocho de la tarde. Desde este jueves, todos los negocios de hostelería y el comercio –independientemente de si se trata de pequeños negocios, supermercados o grandes centros comerciales– deben cumplir la norma de echar el candado a las ocho de la tarde. Según la misma regulación, el toque de queda ya no comenzará a las once sino a las diez de la noche, tal y como estaba hasta el pasado 18 de diciembre, cuando la decisión de permitir la reapertura de bares y restaurantes vino acompañada de ese margen de una hora más en la movilidad.

La sanción de este viernes choca con la primera jornada con el cierre anticipado de bares en la que la Policía Local de Avilés destacó el ejemplar comportamiento de los vecinos, no registrándose más que siete sanciones, ninguna relacionada con los horarios de los establecimientos

Este viernes, en cambio, también propuso para sanción a otro local de hostelería por no mantener las distancias obligatorias entre sillas en su terraza. Los agentes de la Policía Local de Avilés recuerdan asimismo que está prohibido fumar en las terrazas hosteleras, y este viernes se registraron dos multas a sendas personas por hacerlo.

Igualmente, y dentro de las labores de control de las medidas sanitarias, los agentes identificaron a un total de 132 personas en la ciudad. De todas ellas, doce fueron denunciadas por no usar mascarilla, cinco por no respetar el toque de queda y dos por consumir alcohol en la calle sin mantener la distancia.

Además, a raíz de las identificaciones llevada a cabo para el control de medidas sanitarias, la Policía Local propuso para sanción a cuatro personas por circular por la vía pública con sustancias estupefacientes.

Saldo de puntos agotado

En el balance de intervenciones del cuerpo local, y ajeno al capítulo de incumplimientos de las medidas sanitarias, el pasado viernes, sobre las 18.35 horas los agentes detuvieron por un delito contra la seguridad vial a un varón de 46 años que conducía un turismo por la calle Padre Arintero de Avilés habiendo agotado por completo el saldo de puntos de su permiso de conducir.