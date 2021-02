Confusión en Avilés: las dudas del decreto adelantan el cierre de bares

“Si el anuncio del BOPA fuera antes, hubiéramos abierto; parece que el Principado lo hace adrede, según están las cosas no se puede jugar al despiste, que si cerramos un día u otro”, indicó el hostelero Carlos García. “No es solo cerrar o abrir y ya está, a esas horas no se puede llamar a la panadería para hacer los pinchos, avisar a los trabajadores... son muchos trámites”, agregó. “Dimos por hecho que había que cerrar el martes y así hicimos, y como nosotros, bastantes”, destacó Redondo, quien no dudó en afirmar que el cierre total de su negocio durante los próximos quince días “es una situación dolorosa aunque sea repetida”.

La situación de Avilés Datos a 02/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 15/02 * al 15/02 * Últimos 3 días 01/02/2021 Nuevos casos: 40 1.116,6 725,1 76,7 31/01/2021 Nuevos casos: 44 1.093,6 730,2 74,5 30/01/2021 Nuevos casos: 58 1.068,0 699,6 73,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Nuevas medidas en centros culturales

El Ayuntamiento de Avilés aplicará las nuevas medidas urgentes tomadas por el Gobierno de Asturias de contención frente a la pandemia del covid, publicadas ayer en el BOPA. Son medidas de protección de la salud que se podrían prolongar hasta el lunes 15 de febrero, en función de la evolución epidemiológica.

El decreto del Principado motiva la suspensión durante los próximos 15 días de los espectáculos programados en los centros culturales de Avilés, así como al cierre en este período del Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) -que acoge la exposición temporal "Guajes Mineros"- y del Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona (CICLAC).

Dentro de la programación de escenAvilés se cancela el estreno de la obra del ciclo Hecho en Asturias "Todo está allí" en el Teatro Palacio Valdés, prevista para el jueves 4 de febrero. Y el viernes 5, en el Centro Sociocultural de Los Canapés, se suspende también el estreno de la obra de Teatro Familiar "Recuerdos":

Asimismo, la nuevas restricciones afectan al Cine de los Martes, en la Casa de Cultura. No lo hace a la proyección prevista para esta misma tarde, "Regreso a Hope Gap", gracias a la prórroga de 24 horas que concede el decreto para hacerse efectivo. El próximo martes, 9 de febrero, sí se cancelará la proyección de "Baby":

Los espectadores que ya habían adquirido entradas para los eventos mencionados recibirán las correspondientes devoluciones a través del mismo canal y medio de pago con el que se efectuó la compra. Estas devoluciones se realizarán automáticamente para quienes las adquirieron por vía telemática o con tarjeta. Quienes adquirieron sus entradas en efectivo podrán recuperar su dinero en la taquilla de la Casa de Cultura.

Desde esta misma mañana se va a proceder a las devolución/anulación de las entradas correspondientes al Cine de los Martes del 9 de febrero y de la representación teatral "Todo está allí" del 4 de febrero. Respecto a los espectáculos del Niemeyer cuyas entradas se adquirieron en la taquilla de la Casa de Cultura y abonadas en efectivo, deberán acudir a la misma taquilla para recuperar el dinero. Las entradas pagadas con tarjeta se devolverán de manera automática.

En la Biblioteca Bances Candamo se mantiene exclusivamente el servicio de préstamo de libros: única actividad permitida en el BOPA para los servicios vinculados a las bibliotecas. Por este motivo, se cierra la sala de estudio ubicada en la Casa de Cultura.

Por su parte, las salas de estudio de Conde del Real Agrado y del Centro de Servicios Universitarios (CSU de la calle La Ferrería), permanecerán abiertas con control de aforos.

También seguirán abiertos, cumpliendo con las medidas de seguridad frente a la pandemia, los dos Telecentros de Avilés, ubicados en Marcos del Torniello y el Centro Empleo Europa en la avenida de Oviedo.