Dos de cada tres barcos se apuntan a la costera de xarda, menguada por el brexit

La pesquería de la xarda constituye la primera gran costera del año y es una de las cuatro, junto a las de la merluza, el bocarte y el bonito, que genera más ingresos a los pescadores; el año pasado dejó en las rulas asturianas 9,8 millones de euros, el resultado de la venta de 9,3 millones de kilos desembarcados. Aparte de las capturas de la flota asturiana, las grandes rulas de la región –Avilés y Gijón– se benefician de las importantes descargas que realizan barcos de bandera portuguesa autorizados a pescar caballa en aguas del Cantábrico.

La costera que empezará en pocos días se desarrolla marcada por la incertidumbre derivada del brexit (el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea). Según el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE del pasado diciembre, solo se iba a poder pescar en el primer semestre un 65% del cupo de xarda concedido para el 2020, pero esa cifra ha sido mejorada hasta el 72% y sigue a expensas de las negociaciones de la Comisión Europea con el Gobierno británico, pues la xarda es uno de los 119 stocks pesqueros compartidos y, por tanto, afectados por el “divorcio”.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha tranquilizado en varias ocasiones a los pescadores asegurando que la cuota de caballa de España “no está afectada por cesiones al Reino Unido derivadas del brexit”, pero igualmente admite que “es necesario fijar su cuantía en sintonía con el resto de pesquerías, al tratarse de una población biológicamente única para todo el Atlántico nordeste”.

A resultas de la incertidumbre derivada de la falta de atar los flecos pesqueros del brexit, la flota asturiana –como las del resto del Cantábrico y Galicia– comenzará la costera de xarda en marzo con una asignación de kilos menor que la de 2020. El 72% del cupo que ha sido concedido deja a las embarcaciones de artes diferentes al cerco y al arrastre con 1,35 millones de kilos (a expensas de añadir la cuota no gastada en 2020), 770.000 kilos menos que el año pasado. “Todo lo que sea pescar menos que en 2020 será malo; mantenemos la esperanza –y la exigencia– de que el Gobierno haga gestiones para garantizar que dispondremos de 2 millones de kilos”, comentó ayer el presidente de la Federación regional de Cofradías de Pescadores, Adolfo García Méndez.

Con respecto a los barcos de cerco y arrastre, sus respectivas posibilidades de capturas se han visto igualmente mermadas: el conjunto de los arrastreros del Cantábrico-Noroeste dispuso en 2020 de 10,45 millones de kilos, que para 2021 serán (salvo mejora) 7,09 millones de kilos; y la flota de cerco, que gestionó el año pasado un cupo total en toda la Cornisa de 10,97 millones de kilos, se queda este año con 8,46 millones de kilos. En ambos casos, y a diferencia de las embarcaciones de artes menores, cuyo cupo tiene un modelo de reparto provincial, los barcos de arrastre y de cerco entran en una lista única para todo el Cantábrico-Noroeste.

Según la resolución reguladora de la pesquería de xarda que entregó la Secretaría General de Pesca a los sectores afectados, “para permitir el mejor desarrollo de la pesquería, con una cuota muy cercana a la teórica total que se tendrá, es pertinente, en este momento, no descontar la deducción por la multa impuesta a España por la sobrepesca de caballa realizada en 2009 y que corresponde aplicar en 2021, 5.544 toneladas, descuento que se realizará en un momento posterior del año y que, por tanto, queda pendiente para cuando se fije la cuota definitiva”

Además, de cara a la mejor planificación de la campaña por todas las modalidades, el Ministerio indica que, además de la cantidad global de 24.989 toneladas de cupo de xarda disponible (para el conjunto del país), “se contará con la aplicación de las flexibilidades interanuales provenientes de 2020, en cada una de las modalidades, buques y grupos de buques”. Estas cantidades adicionales de cuota de caballa –los sobrantes de cupo no gastado durante el año pasado– “se aplicarán próximamente en las resoluciones correspondientes y específicas para el año 2021 para las flotas de arrastre y cerco del Cantábrico y Noroeste y a las flotas de otras artes diferentes a esas dos citadas”.

Con esta configuración de la pesquería de la caballa para el año 2021, y las cantidades mencionadas que estarán disponibles y repartidas próximamente para todas las flotas, Alicia Villauriz sostiene que “existe la seguridad de que España no superará su cuota total estimada de caballa para todo el año 2021, teniendo en cuenta la recomendación del International Council for the Exploration of the Sea (ICES) de un descenso del 8% del total admisible de capturas (TAC) respecto a 2020, la aplicación posterior de la deducción por la sobrepesca de 2009 y la aplicación de las flexibilidades interanuales provenientes de 2020”.