La empresa Saint-Gobain Cristalería citó ayer a los representantes sindicales ante los árbitros del Servicio Asturiano de Soluciones Extrajudiciales de Conflictos (SASEC) con el fin de convencerles de la necesidad de aplicar una nueva regulación temporal de empleo a la plantilla de la línea de parabrisas (Sekurit). Pero no lo logró. La compañía considera que las condiciones para aplicar el ERTE son las mismas que las que sustanciaron el último expediente, el del año pasado. Los sindicatos mayoritarios, sin embargo, no están de acuerdo. De hecho señalaron que antes de la suspensión de los contratos hay que explorar otras medidas no traumáticas, pero la compañía no se avino a ello.

Según la sección sindical del SOMA-FITAG-UGT, la compañía propone ahora (después de que se hubiera concluido el período de consultas el pasado día 22 sin acuerdo) que el ERTE en lugar de 85 días será por 89. La razón aducida es el retraso previsto de componentes de parabrisas inteligentes.

El SOMA considera que la situación presente en la fábrica se salva “dando salida a los contratos de relevo del Sekurit con relevistas en Glass o modificar el calendario de trabajo de Sekurit adelantando las paradas programadas y en caso de que fuese necesario trasladar trabajadores de una división a otra de manera temporal, como se hizo en ocasiones anteriores, poniendo ejemplos como el ocurrido en 2008”. Todo esto antes de la regulación.