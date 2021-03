La costera de la xarda arranca el lunes con cuotas históricas y flota ampliada

La campaña de la xarda arrancará el próximo lunes en cifras de máximos históricos para el sector en Asturias y bendecida porque la resolución de la Secretaría General de Pesca autorizando el inicio de la costera incluye seis barcos más de los previstos inicialmente: saldrán finalmente 168 frente a los 162 del censo de la propuesta inicial.

La cuota este 2021 llegará, tras sumar el sobrante del año pasado, a los 1.557.096,58 kilos y estos se repartirán entre las cerca de 170 embarcaciones –seis más que el ejercicio anterior– que iniciarán a partir de las 00.00 horas de este 15 de marzo, la campaña de la caballa. El director general de Pesca Marítima del Gobierno del Principado de Asturias, Francisco González, apuntaba hace unos días a la expectativa del sector en torno a una posibilidad de intercambio (swap) con otros países que permitiera incrementar la cuota pesquera para la campaña.

En la resolución que emitió ayer la Secretaría General de Pesca la cuota anunciada corresponde a una cantidad de máximos históricos desde que se hizo este reparto, aunque según fuentes del sector no es toda la necesidad que tienen para el desarrollo normal de la campaña y las necesidades de capacidad de pesca, de ahí la propuesta de llegar a aumentar las cifras como planteaba el director general antes de la resolución definitiva. Ahora, según los términos consensuados, la asignación de cuotas individuales de captura de xarda no generará derechos históricos para ningún barco. Del mismo modo, se ratifica en la resolución del órgano estatal que todos los barcos deberán consumir, al menos, el 80% de su cupo para poder estar en la lista de 2022 y no se podrán hacer cesiones de cuota entre embarcaciones. Cuando cada barco agote su cuota individual tendrá prohibida la pesca de xarda y todas las capturas, sin excepción, han de ser llevadas a puerto para su cómputo.

El reparto por puertos convierte a las flotas de Cudillero y Luarca en las dos que tendrán más posibilidades pesqueras de xarda, en línea con el hecho de que son las cofradías que tienen más barcos: 316.310 y 243.807 kilos, respectivamente, tal como publicó este diario. En el extremo opuesto quedan las cofradías de Bañugues y Tapia, con 8.154 y 16.493 kilos, respectivamente, para uno y dos barcos apuntados a la costera. Los pescadores de los puertos del ala oriental de la región (de Bustio a Bañugues, en Gozón) podrán pescar 702.860 kilos y los del ala occidental (de Avilés a Tapia), 852.198 kilos. El barco al que se le ha concedido mayor cupo individual (en relación a su potencia y número de tripulantes), es el “Regino Jesús”, con base en Puerto de Vega: 26.052 kilos. La embarcación con menor cuota es de Avilés, el “Yohanamar”, con 2.117 kilos.

La cuota lograda este año se corresponde realmente al 95% del total y se prevé que ese 5% restante se reparta antes de que finalice la campaña. Igualmente, la resolución hecha pública ayer por el Ministerio establece que, de la cuota inicial asignada a los barcos de otras artes distintas al arrastre y al cerca con puerto base en Asturias, se reserva, provisionalmente, la cantidad de 2.096,58 kilos para pesca accesoria o accidental de caballa y se establece para ella un tope de descarga de 200 kilos por semana y embarcación.

No obstante, los pescadores no mostraron prisa este año por el inicio de la costera, tanto por la ausencia de señales de que la xarda hubiera llegado en días pasados a aguas asturianas como por la cuantía de kilos que podrán pescar: “Entre pitos y flautas, tenemos menos cupo que el año pasado; no podemos estar contentos”, lamentaba a través de las páginas de este diario Jesús Peñil, patrón mayor de Bustio, el puerto asturiano situado más al este, el que está llamado a recibir las primeras capturas de xarda del año dado que el pescado llegará procedente de levante.

También en el oriente, un dragado de urgencia finalizado hace unos días permitía garantizar la buena marcha de la costera de la xarda en la localidad colunguesa de Lastres. Los pescadores llevaban un año advirtiendo del peligro que suponía la pérdida de calado en la bocana del puerto.