Disuelta la directiva local de Ciudadanos tras una cadena de dimisiones

Explota la crisis en Ciudadanos Avilés. La junta directiva local ha quedado disuelta tras producirse en las últimas horas dos nuevas dimisiones: la de la secretaria Ceila Fernández (renuncia al puesto, no a la militancia) y Carlos Santomé (encargado de las redes sociales). Este último también se dio de baja en el partido, siguiendo los pasos del vocal Ramón Villanueva. El secretario de organización de Ciudadanos en Asturias, Sergio García, toma el control del partido mientras las bajas de militantes se siguen sucediendo. El coordinador local saliente, José María Roces, tenía pensado dar el paso la pasada noche: “Me voy a dar de baja en cuanto llegue a casa y no es una cuestión ideológica. Me siento cesado. Lo de Oviedo es un despropósito, siempre nos han dejado con el culo al aire”.

La asamblea convocada ayer en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) para tratar asuntos ordinarios de la formación local dio un giro de 180 grados por el estallido de la crisis. Los nuevos estatutos de Ciudadanos recogen que con la composición actual (la pérdida de tres quintas partes de los miembros que la conforman) hay que disolver la directiva. Y eso es lo que ocurre en Avilés, con la reacción en cadena que se ha producido tras la salida de Villanueva. El secretario de organización regional, Sergio García, tenía previsto aprovechar esa asamblea que ya estaba convocada para informar de la situación y exponer el proceso para la elección de la nueva junta directiva. No hubo asamblea al no haberse alcanzado el quorum suficiente para celebrarla. Según las fuentes consultadas, solo acudieron a la cita el propio García, Ceila Fernández (la secretaria de la directiva local saliente), la concejala Sharon Calderón y el secretario del grupo municipal, Antonio Rañón. El resto de concejales no se presentaron. Según otras fuentes, Carmen Pérez Soberón participó en la concentración en defensa de la industria asturiana, José Ferrera estaba trabajando y el portavoz, Javier Vidal García ,se encontraba convaleciente, con fiebre, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el covid.

“Mañana (por hoy) voy a remitir un correo a todos los afiliados exponiéndoles lo que les quería trasladar en esta reunión y, en unas dos semanas, enviaré otro habilitando un plazo de 72 horas para que se presenten candidaturas (de cuatro personas, la quinta es el enlace del grupo municipal, tiene que ser un concejal)”, explicó Sergio García. Si solo hay una candidatura, quedará automáticamente proclamada. Si son varias, habrá un proceso electoral presencial. Si no hay ninguna, se nombrará una gestora que dirigirá el partido local un máximo de seis meses. Después de ese plazo, habría que convocar de nuevo elecciones.

Poco ha durado la paz en Ciudadanos, que ha sufrido varias crisis en los últimos años, la última en el seno del grupo municipal, cuando Javier Vidal García asumió la portavocía por el descontento en el grupo municipal con la que fue cabeza de lista, Carmen Pérez Soberón. “Es verdad que históricamente Ciudadanos Avilés ha tenido complicaciones y ahora tenemos otro trance, pero esto es reconducible cien por ciento. Ojalá haya dos o tres candidaturas”, añadió el secretario de organización regional.

Según las fuentes consultadas, Ciudadanos Avilés tiene ya menos de treinta afiliados. Uno de los últimos en dar la espantada es el coordinador saliente, que había renovado el cargo el pasado diciembre. “Avilés no existe para este partido. Y no es solo mi opinión, es la de muchas agrupaciones. Solo importa Oviedo, los demás no existimos. No hay más que ver las noticias. Con gente así, yo no voy ni a pañar duros”, sentenció Roces. El jefe de estudios del Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés se jubila el próximo diciembre: “Siempre he vivido de mi sueldo, toda la vida, y me largo. Disgusto, ninguno, solo me voy con tristeza por ver cómo está la situación política”. El grupo municipal Ciudadanos ha sido en lo que va de mandato el apoyo del PSOE para sacar adelante los presupuestos, entre otros asuntos relevantes para el concejo.