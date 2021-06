La llegada del nuevo Juzgado a Avilés obliga a ampliar el Palacio de justicia

La viceconsejera de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, explicó, asimismo, que su puesta en marcha, –prevista para antes del próximo 31 de diciembre– va a conllevar la ampliación del Palacio de Justicia de Marcos del Torniello aprovechando “la zona de aparcamiento” y, además, la salida de él de algunos servicios auxiliares, como el de clínica médico-forense o el de los equipos psicosociales. Aunque este punto aún no se ha decidido definitivamente. De hecho, dijo Vicente, esa opción “es una valoración previa”.

Vicente explicó que “tanto la Sala de Gobierno del TSJA como el propio Principado” remitieron la propuesta de creación del número 8 avilesino al Ministerio de Justicia y así se ha aprobado. No sucedió igual con las propuestas de ampliación de los Juzgados de Oviedo y de Gijón. Sin embargo, el TSJA no renuncia a ellas.

“En Asturias sí que hay algunos déficits y algunos puntos negros. Nosotros habíamos propuesto la creación de un nuevo Juzgado de instrucción en Avilés y otro de primera instancia en Gijón y otro en Oviedo, aunque solo conseguimos el de Avilés. La creación de este octavo Juzgado va a permitir que haya una mayor capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos”, explicó Chamorro.

Equipos psicosociales

“Por la operativa, para que cuente con salas de vista, lo lógico es que el número 8 se ubique en Marcos del Torniello”, explicó la Viceconsejera, que, junto al presidente del TSJA; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el juez decano de Avilés, Joaquín Colubi, tuvieron ayer a mediodía un encuentro para determinar el lugar en el que se va a ubicar. Y es que el edificio de Marcos del Torniello “ahora mismo no dispone de instalaciones suficientes, aunque es posible realizar algunos pequeños ajustes” para hacerle sitio. Las necesidades del Palacio de Justicia avilesino, según Vicente, van desde “salas de vistas más grandes a mejores instalaciones para los equipos psicosociales, por ejemplo”.

Chamorro abundó en este mismo asunto: “En Avilés tenemos déficits de infraestructuras. Es una cosa que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Es verdad que estamos dando pasos hacia delante; no solo hacia delante, en firme”. El motivo de la ampliación no es solo para ubicar el octavo Juzgado. Chamorro explicó que “se necesitan edificios amplios, con espacios comunes amplios, con pasillos; no solo por razones que ahora están un poco más en boga por el covid, si no por razones de fluidez, de movimiento de gente, no sólo para abogados, también para detenidos”. A este respecto Chamorro anunció que la sala de bodas del Palacio de Justicia de Avilés contará “con sistemas de grabación para poder celebrar vistas en ella: es la más grande de las que hay en Avilés”.

En el diseño de las “instalaciones adicionales” están trabajando ya los servicios técnicos de Justicia y los del Ayuntamiento, anunció a este respecto la alcaldesa de Avilés. La Viceconsejera indicó que el Principado “está buscando” un local cercano para reubicar algunas oficinas que tienen que dejar espacio para el nuevo Juzgado que se ha habilitado y que contará con ocho funcionarios adscritos a él, aunque esto último todavía lo tiene que decidir el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el TSJA no contempla todavía la posibilidad de dividir la jurisdicción de los juzgados avilesinos (lo son actualmente de Primera Instancia e Instrucción, “como en la mayor parte del territorio asturiano”, apostilló Chamorro). “No parece que con ocho juzgados fuera posible: serían tres de Instrucción, por un lado, y cinco de Primera Instancia, por otro. Serían pocos, sobre todo, a efectos de las guardias”, añadió el presidente del TSJA.

En este punto coincidió con el nuevo decano de los jueces de Avilés, cuyo nombramiento oficial lo publicó el BOE la pasada semana.