“Habrá que ver si endurecemos la oposición, el votante de Ciudadanos apoyó un proyecto distinto al PSOE”

Daniel Quirós del Busto es el nuevo coordinador de Ciudadanos en Avilés desde esta misma semana. Se inició en el sector de la hostelería hace 34 años, primero con negocio en Avilés, luego en un hotel en Muros de Nalón y, desde hace cinco años, en un restaurante en Villaviciosa. Durante su primera etapa en Avilés fue también presidente de la Unión de Comerciantes (Ucayc) y edil del PP. Ahora, junto al excoordinador de Ciudadanos en Corvera, José María Sarabia, que ejercerá como secretario, y Manuel González, que será el enlace institucional, afronta una nueva etapa política “ilusionante”, dice, con el objetivo de recuperar afiliados y continuar el trabajo desarrollado por el grupo municipal. Además de la coordinación en la junta directiva también será responsable de afiliados y simpatizantes, así como el encargado de comunicación y redes sociales.

–¿Qué le dicen en su entorno de esta nueva aventura política?

–Mi familia lo tiene asumido y los amigos me animan. Siempre he estado de cara al público y me parece importante ir conociendo a personas nuevas que luego van quedando en tu vida. El tiempo dirá qué tal va esta etapa, espero que salga bien.

–¿Cómo ha sido la toma de contacto con el grupo municipal en esta primera semana?

–La votación ha sido esta misma semana y han sido unos días de transición. He contactado con el portavoz del grupo municipal y la próxima semana me reuniré con los concejales, que tengo ganas.

–¿Qué le animó a presentarse?

–Mi pasado político y en la vida institucional en Avilés. Al estar afiliado a Ciudadanos, vi una serie de acontecimientos recientes, con dimisiones, y como un militante más quise dar un paso adelante con la normalidad y naturalidad de dar estabilidad al partido para estos dos años que quedan por delante para las próximas elecciones, apoyando la labor del grupo municipal y con la confianza de los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales.

–¿Cómo ve la situación del partido en Avilés?

–Ciudadanos obtuvo un gran resultado en las últimas elecciones, duplicando los resultados de las anteriores. Tiene muy buena acogida entre los avilesinos, nos ceñimos a eso y en estos dos años trabajaremos para seguir manteniendo esa confianza, a expensas de ver lo que quieran las direcciones nacional y regional.

–Viene de las filas del PP en su otra etapa en la Administración local, ¿teme que eso pueda generar recelos en sus compañeros de partido?

–No me consta que existan recelos. Cuando me afilié a Ciudadanos, me afilié con todas las consecuencias. Es un partido que, además, cuenta con cierta afinidad con el PP y aquí en Asturias también comparte labores de gobierno en ayuntamientos. No existe mucha disparidad entre Cs y PP, aunque cada uno tiene su espacio. Desde el principio me encontré cómodo en Ciudadanos y los resultados de las últimas elecciones municipales fueron buenos.

–¿Cómo es la relación de la nueva junta directiva de Ciudadanos en Avilés con la dirección regional?

–Solo hemos hablado telefónicamente y vía WhatsApp, no hemos tenido más contacto aún, es todo muy reciente. Me escribió el secretario de organización, Sergio García, dándome la bienvenida y próximamente mantendremos un encuentro. En el ámbito regional también tenemos presencia y hay que empezar a pensar en la estrategia de cara a las próximas elecciones. Ciudadanos es un partido muy importante para los ayuntamientos y para el Principado y hay que ver cómo enfocamos esas próximas elecciones.

–El portavoz municipal, Javier Vidal García, señaló en su discurso en el Consejo General en Madrid que Cs no tiene nada que ver con UCD o CDS, ¿comparte esa apreciación frente a quienes les relacionan todavía con aquellas siglas políticas?

–Lo que quería decir Javier (Vidal García) es que no tenemos nada que ver con esos partidos de la Transición. Cs es un partido con identidad propia y muchos ciudadanos se ven identificados en ese espacio de centro derecha. Los votantes se ven a gusto.

–¿Cuáles son sus prioridades para esta etapa?

–Tras reunirme con los concejales y ver el proyecto, hablaremos. No quiero adelantar nada hasta no realizar esa toma de contacto.

–El respaldo de su partido a los presupuestos municipales en Avilés ha llevado a algunos a verles como “muleta” del PSOE. ¿Qué opina usted de esa orientación del grupo municipal del Cs?

–Defiendo su trabajo por el bien de los avilesinos. Se apoyaron los presupuestos también a costa de incluir algunas propuestas de Cs que salieron adelante, pero esos avilesinos que nos votaron en las últimas elecciones lo hicieron porque nuestro proyecto es diferente al del PSOE. Habrá que ver si, en adelante, hay que endurecer la oposición. Respaldo las decisiones que se tomaron para sacar adelante proyectos por el bien de Avilés, pero los ciudadanos que nos dieron su apoyo lo hicieron para algo distinto a lo que es el PSOE, y quizá vayamos a endurecer, como decía, la labor de oposición.

–Su predecesor en el cargo, José María Roces, se despachó a gusto antes de dar el portazo. ¿Comparte su valoración sobre el bajo nivel de afiliación en Avilés y que “todos los que tenían algo que decir se han ido”?

–Seguro que tuvo sus razones para decir lo que dijo, no tengo conocimiento de lo que pasó. La dirección regional sabe que Avilés es un feudo importante para Ciudadanos y seguro que tendremos el apoyo y nos recibirán como lo que somos para luchar en las próximas elecciones.

–Conoce muy bien, por su experiencia profesional y como portavoz del sector a través de la Unión de Comerciantes, el sector del comercio y la hostelería. ¿Qué ha supuesto para ambos esta pandemia?

–Son claramente los sectores más azotados. Han sido injustas las medidas que se tomaron con ellos, a la vista está con los cierres que ha habido de muchos negocios sin ni siquiera haberles llegado las ayudas. A algunas familias se las ha dejado tiradas en la cuneta. Fue muy duro el abandono que tuvieron comercio y hostelería por parte del Gobierno central, es de reprochar.