Ganas de Skate en Salinas, aunque la pista sea extraoficial

Son muchos los patinadores que acuden al skatepark de Salinas aunque aún no haya sido inaugurado. En la localidad hay ganas de skate. La pista, ubicada en el entorno de Los Gauzones, en la calle Pablo Laloux, permanece abierta, pero el tramo de torre eólica para las piruetas más arriesgadas no está todavía accesible. El problema con las calzas, que no permitían que estuviese bien anclado y fuese seguro para los patinadores, ha hecho que la apertura del parque se demore. Aun así son muchos los ya han estrenado la pista.

El lugar permanece ocupado por skaters que deciden aprovechar la instalación para practicar su hobbie o, incluso, retomarlo. “Llevaba 23 años sin patinar y ahora vengo bastante por aquí. La vuelta ha sido dura porque, ahora que tengo 43, uno ya no está en las mismas condiciones físicas que antes, pero esto es un lujo”, declaró Pablo Magdalena, skater de Piedras Blancas. Rubén Calvo, de Salinas, también llevaba años sin patinar y ahora practica este deporte en la pista de Los Gauzones.

Tal ha sido su acogida que incluso hay quien decide desplazarse desde Oviedo o Gijón, como las amigas Candela Díaz, Martina Prieto y Carla Losa. “Viene gente de todos los sitios, incluso algún alemán. También se pasó por aquí Danny León, que es un chico de Móstoles que participa en las Olimpiadas. Vino justo cuando se iba a inaugurar”, agregó Calvo.

La presencia del “Eolo” hace que muchos de los skaters se planteen si ha sido una buena opción. Las magnitudes del tubo y la estrechez de su interior pueden considerarse un peligro para algunos. “Llevo viniendo desde que terminó la obra, hace más o menos dos semanas, y sí, tengo ganas de que abran el tubo y no sé por qué no lo hacen. Supongo que por algún motivo que desconozco”, declaró el joven Héctor Polledo.

Sin embargo, algunos consideran que está enfocado “a gente muy profesional y que, incluso, puede ser peligroso. Te puedes llegar a caer de golpe cuando estás dando la vuelta. Si no lo hubiesen puesto, la pista tendría más espacio. Podría ponerse una rotonda. El ‘molino’ es un engorro. Desde mi punto de vista, deberían fomentar la cantera de los niños y promocionar más este deporte olímpico”, opina Pablo Magdalena.

El skatepark se llena, sobre todo, de gente joven e incluso de muchos niños que deciden practicar deporte durante las vacaciones de verano. “Hay muy buen ambiente y muy juvenil”, destacó Nacho Martínez, procedente de Arnao.

Salinas está siendo estos días punto de encuentro para los aficionados. “Incluso hemos hecho un grupo de WhatsApp para cuando nos apetece patinar y así quedamos aquí”, apuntó Magdalena.

El emplazamiento, que es muy reciente aún pero que ya está lleno de aficionados, continúa a la espera de su inauguración. “Llevo viniendo una semana, más o menos, pero este sitio va a atraer a mucha gente. Durante las tardes ya está lleno. Solo espero que lo cuiden bien”, concluyó Rubén Calvo.

Algunos de los skaters ya esperan con ansia esa apertura oficial. Hasta entonces, el tramo de torre eólica permanece vallado y en manos de los operarios.