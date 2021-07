Un verano de vanguardia en Avilés

“El grupo ‘El Paso’ supuso un punto de inflexión en el arte español del siglo XX”, explicó ayer Luis Feás durante la inauguración de la exposición “Antes de El Paso, en El Paso y después de El Paso”. En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés. Estará abierta hasta el próximo día 28 de agosto, de martes a domingo, entre las 18.00 y las 21.00 horas.

Junto a Feás participaron en la inauguración, el coleccionista Fernando Fernán-Gómez, su mujer, Pepa Gorozaga, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, la socialista Yolanda Alonso, que destacó “el especial cuidado” que tiene el concejo “por el arte y la creación”. Fernán-Gómez, por su parte, destacó: “Esta colección ha ido surgiendo con el paso del tiempo. De todas las piezas que he admirado, he guardado una pequeña parte: al final ha resultado que aquello que parecía tan pequeño, no lo era”.

Mientras que la sala de exposiciones se iba llenando de público curioso por ver lo qué se encontrarían con la colección de 119 pinturas y esculturas que están expuestas, Fernán-Gómez y Feás explicaron la la importancia de “El Paso” en la historia.

Tanto Feás como Fernán-Gómez destacaron el trabajo conjunto, como de equipo coordinado de sus componentes: diez artistas y dos críticos (José Ayllón y Manuel Conde) que trabajaron en común entre 1957 y 1960. “Eran un movimiento artístico vanguardista y rompedor que reclamaba una revolución a nivel pictórico en la España del Franquismo de la época”, comentaron Fernán-Gómez y Feás.

Entre los componentes de “El Paso” estuvieron pintores como el asturiano Antonio Suárez, Manuel Viola, Antonio Saura o, la únca mujer del grupo, Juana Francés. Además, había escultores como Pablo Serrano (marido de Juana Francés) o Martín Chirino, que se incorporó más tarde. Según explicó Feás, buscaron renovar “el panorama artístico español, incluso uniéndolo con otros tipos de arte como el cine o la arquitectura. Sin embargo, al mismo tiempo, deseaban vincularlo con la raíz de un arte que siguiera manteniendo su esencia española”.

Feás también destacó que un tercio de las obras expuestas en el CMAE son “inéditas”. Tanto el comisario de la exposición como su propietario, amantes del arte, reconocieron el gran papel que jugaron los artistas de “El Paso” en el desarrollo artístico español, no sólo a nivel internacional, sino impulsando y motivando a que otros pintores apostasen por lo abstracto y novedoso. Fernán-Gómez, quién conoció personalmente a muchos de los artistas de “El Paso” los recuerda con cariño, en especial a algunos de ellos como Antonio Suárez. “Fue un gran amigo mío”, señaló.

En la exposición, que está llamada a ser la del verano en Avilés, se explica el concepto del antes, el durante y el después del movimiento. Se aprecia la evolución de los artistas hacia técnicas y estilos vanguardistas que representan, a su vez, la evolución de una España que, a pesar de las circunstancias, se abría poco a poco al mundo. Un claro ejemplo de ello, son los cuadros de Antonio Suárez, quien comenzaba con un estilo figurativo y fue evolucionando hacia la abstracción, sin dejar delado su esencia.

El recorrido propuesto en esta muestra resume, así, el que hicieron los propios componentes del grupo. Luis Feás ha optado por dar identidad al grupo en sí y no a cada uno de los autores de manera individual.