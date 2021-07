Peregrinos sin prisa, en Vespa por Asturias

Desde Lucena, ciudad de Córdoba, hasta Santiago de Compostela en Vespa: Carlos Sánchez Arjona, Pascual Ruiz Medina y Fernando Egea Lara, llevan su pasión por las motos a cada esquina del país.

“La idea surgió de un amigo nuestro, Bernardo, el cual organizó la ruta en Vespa. Él no ha podido venir finalmente porque ha tenido problemas con su moto, pero está haciendo el camino a pie”, explica Arjona.

Los tres moteros relatan a LA NUEVA ESPAÑA su gran aventura sobre ruedas y alguna que otra anécdota:” De momento las motos no nos están fallando, son antiguas, sobre todo una que es del año 1957; pero al mismo tiempo son preciosas”, y añade, “ la gente se nos queda mirando cuando paramos en algún sitio y les hacen fotos a las motos; si las queremos quitar para que no molesten o lo que sea, las personas nos dicen que no, que les encanta verlas”, asegura Fernando Egea.

El recorrido que tienen que hacer es largo, pero aun así ellos prefieren ir despacio, disfrutando de lo que les rodea y de lo que cada ciudad y pueblo del norte de España les ofrece. “Hacemos unos 200 kilómetros al día, vamos sin prisa, siempre por carreteras secundarias. Además, la gente de aquí es muy amable y acogedora, nos tratan bien y se interesan por nuestra historia”, y añade, “en Llanes estuvimos con el Vespa Club Llanes, cenamos allí con ellos, con esto de las motos tenemos amigos en todos lados”, remarca Arjona.

También conocen al presidente del Vespa Club España, Alfonso Murciego Herrero, natural de Gijón; otro punto por el que también han pasado los cordobeses.

“Asturias es un lugar con mucha afición a las Vespas, en Cangas de Onís se organiza siempre La Travespera”, destacan los moteros. Esta ruta que se suele celebrar el último fin de semana de septiembre, rodea los Picos de Europa pasando por Asturias, León Y Cantabria. La andanza de estos tres aventureros continua su camino hacia Muros de Nalón, donde los motoristas conocen otro club de Vespa: el Club Vespíritu Santo.

“Las Vespas nos dan muy buenos momentos, recuerdos únicos y sobre todo gente maravillosa. Es algo único hacer el camino de esta manera, ya que te permite disfrutar la experiencia al máximo”, recalcaron los tres cordobeses.

Y es que, en Lucena son muchos los aficionados a esta reliquia automovilística, tanto es así, que Pascual Medina y Fernando Egea formaron hace 12 años el Vespa Club Lucena, donde ya son 150 miembros. “La pasión ya nos viene desde nuestros padres y abuelos, pero el club se creó más tarde; hay muchos en toda España”, destaca Medina.

Aunque son del sur, el camino lo empezaron oficialmente el sábado pasado en Saint Jean Pied de Port (Francia), y han pasado ya por distintas etapas en ciudades como Roncesvalles, Pamplona, Logroño, Vitoria, Bilbao, Santander, Laredo, Santillana del Mar, Llanes y, cómo no, Avilés. “Estamos pisando tres caminos: el Camino francés, el del norte y el primitivo”, señala Carlos Arjona.