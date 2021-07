“Avilés sale en ‘Lo inevitable’, en mi última obra, nocturno y desmoralizado”

El dramaturgo José Busto (Gijón 1973) tiene dos premios literarios que no tienen muchos autores en todo el país: el “Lope de Vega” y el “Marqués de Bradomín”. Este último lo ganó con “El día de autos” en 2002. El primer galardón se lo llevó en 2019. Entonces presentó “Lo Inevitable”, una tragedia muy avilesina cuya primera lectura dramatizada incluye la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas de España que acoge el teatro Palacio Valdés a comienzos de este mes de septiembre, un libreto que, además, publicará Orpheus Ediciones Clandestinas. Busto habla con LA NUEVA ESPAÑA ante un café de desayuno en una terraza de un bar de Sabugo.

–¿Es buen momento para escribir teatro?

–Si nos comparamos con otras épocas sí, es un buen momento para los dramaturgos. Y es que se está produciendo mucho teatro de autor vivo, contemporáneo. Además, la gente se está acostumbrando a que el teatro también pueda leerse.

–O sea, para escribir sí. ¿Y para producir?

–Andamos cojos. El teatro es para ponerlo encima de un escenario y las producciones son difíciles. Llevamos dos crisis encadenadas –la económica y la pandémica– y eso nos ha enseñado que producir es complicadísimo, más le diría, de héroes. “Lo inevitable”, que tiene siete personajes, es una locura.

–Y sabiendo que iba a ser difícil, ¿tiró para delante?

–Sí. Hubo un tiempo en que pensaba mucho en cómo llevar la obra a las tablas y me forzaba a escribir dos personajes, tres a lo sumo. Me pasó con “El día de autos”. Llegó un momento en que ¿cuánto me pide esta historia? ¿Siete personajes? Pues siete personajes.

–¿Siempre ha escrito teatro?

–Sí. Poesía alguna vez, pero siempre he escrito teatro.De crío empecé con cuentos y cositas, pero nunca llegaban a nada. En 1992 me llevan a ver las “Comedias bárbaras”, de Valle-Inclán. Pusieron las tres seguidas en el Campoamor. Allí es donde vi a Pellicena gritando “sois almas en pena o sois hijos de puta”. Dios, mío, esto es lo que quiero hacer. Lo que mejor entendí fue la técnica del diálogo antes que el de la narrativa.

–Valle-Inclán vuelve a su vida con “Lo inevitable”.

–Sí. La estructura interna es un poco “Luces de bohemia”.

–Un “Luces de bohemia” en Avilés.

–Sí. Avilés sale en la obra nocturno y desmoralizado.

–Por fin “Lo inevitable” va a tomar medio forma.

–En la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas, que se celebra en Avilés, está programada la lectura dramatizada del texto: los siete personajes y sus correspondientes acotaciones. La vamos a hacer con “Teatro a las Puertas”, con la compañía de Cris Puertas. En la Escuela de Verano de la Academia de Artes Escénicas vamos a intentar trasladar la emoción de la primera lectura que puede tener un grupo que va a montar una obra. Es el rollo que buscamos. Esta Escuela de Verano es un hito para Avilés, que es la capital del teatro.