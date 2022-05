“Los guionistas tenemos siempre un sentimiento de inferioridad”

El guionista Enric Álvarez (Barcelona, 1977), que es coautor de la serie documental “Crímenes”, para Movistar + y TV3, y está preparando una producción sobre el “Asesino de la Baraja” para TVE, participó ayer en una nueva sesión del curso de escritura de películas que promueve la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo y del Ayuntamiento de Avilés. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA unos minutos después de llegar al hotel en el que se aloja.

–¿Qué diferencia encuentra entre escribir guiones para documentales o para películas de ficción?

–La base es la misma: siempre es contar historias. He hecho tanto unos como otras.

–Por eso quería que me lo aclarara.

–Siendo muy básico le diré que escribo muy poco. Trabajo mucho más con entrevistas y estructuras de montaje. Cuando hago un documental me documento, hablo con gente, “investigo” entre comillas porque los nuestros son casos cerrados, hablo con gente y “me” escribo un guión. Digo “me” porque aunque el director también lo lee, lo que quiere es ver la estructura una vez has hecho las entrevistas y todo eso. Ese guión que escribes es más para ti, para poder hacer las entrevistas...

–Su trabajo, entonces, tiene mucho que ver con el montaje.

–Bueno, en cuanto a las herramientas sí, pero igual podría suceder con el periodismo. En el fondo, en los documentales explicamos la historia como si fuera ficción. Digo el documental que yo hago: este documental más narrativo de los “true crimes”... Contar una historia con la gente que la vivió en primera persona. Las técnicas que utilizas de fondo son las mismas que utilizarías en la ficción: intento dilatar los momentos de tensión, intento hacer giros a cada tanto para que el espectador no se duerma, pero trabajo con la realidad. No puedo inventar cosas. Lo que no hago, claro, es escribir diálogos.

–En “Crímenes” hay entrevistas, lo ha dicho, pero también reconstrucción del delito en sí. ¿Cómo se enfrenta a una y otra partes?

–Tal y como trabajamos nosotros podemos apuntar por dónde va la recreación en un momento dado, pero sobre todo lo que hacemos es entrevistar a la gente, pero de una manera muy poco periodística. Cuando hablo con los policías siempre les digo que yo no soy periodista: ni de formación, ni por haber trabajado alguna vez en eso. Yo no voy a descubrir nada, ni a pillar en falso a nadie... Lo que quiero es que me cuenten las cosas paso a paso. Y si quiero que me hagan una pausa, se lo pregunto de otra manera para que me hagan la pausa ahí, cuando detecto una forma de hablar, la subrayo, porque eso hace personaje...

–O sea, que las películas y los documentales viven vidas paralelas.

–Estos que hacemos nosotros sí. Hay una corriente de opinión que prefiere no llamarlos documentales, prefiere “películas de no ficción” porque asocian la palabra “documental” a los de animales o a los superartísticos que se distancian mucho del público.

–Como “A sangre fría”.

–Algo así.

–Con esto que me dice, ¿qué diferencia hay entre un guionista y un director?

–El director controla todas las fases de la produción y tiene la última palabra en cualquiera de ellas. Los que escribimos controlamos la historia y podemos pelear para que no cambien cosas, pero el director siempre tiene la última palabra.

–¿Cuál es el papel de los guionistas en la industria audiovisual?

–Una vez participé en una mesa en la que estábamos un guionista de documentales, uno de cómics, otro de videojuegos y uno de televisión y era a ver quién está peor de todos. Los guionistas tenemos siempre un sentimiento de inferioridad marcado. Cogemos la historia, la hacemos nuestra, a veces las ha propuesto... y, al final, quedas a un lado.

–¿Ser guionista es buen negocio?

–A ver, vivo bien. Tengo mi casa, mis dos hijas y no tengo grandes problemas para llegar a fin de mes.