El PP critica que Avilés carezca de protocolos para ayudar a los ucranianos

La portavoz del PP en Avilés, Esther Llamazares, lamentó ayer, cuando se cumplen 82 días de la invasión rusa de Ucrania, que el gobierno local (PSOE) carezca de cualquier protocolo para ayudar a los refugiados de guerra que llegan a la ciudad. “No han activado ni una sola ayuda. Que nosotros tengamos constancia hay siete familias y una ya se ha tenido que ir por no encontrar colaboración ni respuesta”, sentenció la popular, que llevará esta cuestión al próximo Pleno ordinario.

“A día de hoy solo hay un centro privado, donde se reúnen los ucranianos y donde la gente puede colaborar llevando cosas; y la Fraternidad de Francisco, que aporta alimentación”, dijo. Y agregó: “No hemos denunciado esta situación antes porque queríamos dar un tiempo. Pero pasados casi tres meses no hay ni una sola ayuda de emergencia económica activada, ni de vivienda, ni de otra cosa. Alguna familia había pedido cita con Servicios Sociales y fue suspendida porque no había nada que decirles. Estas familias necesitan, por ejemplo, plazas en los centros para bebés para, entre tanto, poder aprender el idioma para trabajar, y no hay ninguna ayuda que contribuya a hacerles independientes”, criticó la edil.