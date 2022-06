La vajilla del chef Dani García es avilesina

El chef Dani García, el cocinero de las tres estrellas Michelin, ha elegido platos con firma avilesina para su restaurante ""Alelí", un italiano "fresco y 'vivace'" donde se elaborará pasta fresca y pizzas sin salir de Marbella (Málaga). La autora de estas piezas es la ceramista Nuria Pozas (www.nuriapozas.com) , que en sus redes sociales manifiesta: "Que Dani García haya elegido en el estudio ACME mis platos para la vajilla de su nuevo restaurante 'Alelí' es de las cosas más bonitas y emocionantes que me han pasado a nivel profesional hasta ahora". Al chef agradece en concreto "esta maravillosa oportunidad de crecer y seguir adelante".

"Una extraña coincidencia que este trabajo sea precisamente para un restaurante de cocina italiana, después de haber pasado parte de mi vida en Italia, tener una de mis hijas medio italiana, quizás el espíritu de ese país ya lo llevo muy dentro y se transmite también en mis piezas inconscientemente", señala la ceramista que desde hace años trabaja con numerosos chef asturianos que también dan buena cuenta de sus piezas.

El proyecto con Dani García surgió casi de la casualidad. En enero de 2020, justo antes de que la pandemia paralizara el mundo, Pozas acudió a Madrid y contactó con Silvia Pardo, del equipo de ACME, firma dedicada "a equipar las mejores mesas de España creando soportes, formas y texturas nuevas, buscando siempre una asociación entre arte y chef". La relación fraguó. Pero no fue hasta hace unos meses, con la vuelta a la nueva normalidad, cuando se retomó el proyecto.

"Me llamaron para hacerme pedidos. Me encargaron, por ejemplo, unas piezas pequeñitas para el restaurante 'Le Paddock' de Suiza. Con tan buena suerte que en la última edición del Madrid Fusion, este año, Dani García se pasó por el 'showrooms' de ACME y le gustó mi trabajo, una colección con flores. Y me hizo el pedido: novecientas piezas, ocho referencias distintas", señala la ceramista avilesina. "Alelí" abrirá en 15 días con sus platos, que ahora ocupan hasta el último rincón de su taller avilesino.