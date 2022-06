Campa: “Avilés es una ciudad industrial y tiene que seguir así”

“Consideramos fundamental mostrar nuestro apoyo a los trabajadores de Saint-Gobain”, explicó Manuel Campa, el teniente de alcalde de Avilés, a los periodistas a la salida de un encuentro con representantes del comité de empresa de Saint-Gobain Cristalería y de las federaciones regionales de CC OO y del SOMA-FITAG-UGT.

Campa, que tomó la palabra en nombre de todos los grupos municipales –que hace diez días apoyaron de manera unánime una declaración de apoyo a los trabajadores de La Maruca–, añadió: “Lo que tenemos que decir es que no haya salidas traumáticas, que haya una negociación, que haya conversaciones”. Y dejó claro: “Nosotros siempre apostamos por seguir siendo una ciudad industrial. No solo tenemos que hablar de las empresas que puedan venir en el futuro: tenemos que trabajar por mantener las que hay. Y mantener las que hay supone que esas empresas garanticen su continuidad con inversiones, con proyectos, con planes industriales. Eso es lo que pedimos a la empresa: que no sólo no haya salidas traumáticas en este momento y que esas negociaciones que debe de tener con el comité de empresa se base en unas inversiones para que haya elementos de valor añadido que permitan competir, no sólo internamente, si no también en el mercado global”.

Asimismo añadió: “Los trabajadores necesitan ver resultados, necesitan ver que hay inversiones nuevas, proyectos de futuro en la empresa”. Y concluyó: “Creo que Avilés es consciente de la ciudad es industrial y que tiene que seguir así”.