"La Transición es la mejor cosa que hemos hecho los españoles en siglos", dice Benigno Pendás

Aunque Benigno Pendás, que es catedrático de Ciencia Política de Universidad CEU San Pablo, nació en Barcelona, en 1946, se considera de Salas de toda la vida. Es el presidente de la Real Academia de las Ciencias Políticas y Morales y, en consecuencia, presidente del Instituto de España. También es consejero de Estado y, desde hace unos pocos meses, presidente de los Cursos de La Granda cuya edición número 44 comienzan el próximo 1 de agosto con una charla del padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Estos que empiezan en ocho días son sus primeros cursos.

–Los primeros en los que participo en su organización. Ya sabe que me nombraron presidente de la asociación que los promueve este pasado enero. Pero antes fui profesor. O director.

–¿Cómo han logrado ajustar un presupuesto corto y unas ambiciones largas?

–Hemos trabajado mucho para cerrar el programa que presentamos el otro día. Y estoy muy satisfecho. Sobre lo del presupuesto corto le diré que, como siempre, gastamos el dinero que tenemos con rigor y, al tiempo, con austeridad. En esta ocasión hemos optado por cursos breves, con dos o tres ponentes. El futuro de los cursos universitarios va por este camino: cortos, pero específicos.

–La suya es la edición número 44.

–La Granda es una historia de éxito: no es fácil cumplir 44 años consecutivos. Por eso hay que destacar todo lo que Teodoro López Cuesta y Juan Velarde dieron a estos cursos a lo largo de los años. Lo que hacemos es aportar nuevos planteamientos.

–Y esos nuevos planteamientos empiezan con Ucrania.

–Era obligatorio. Ese es el que va a marcar el estilo de esta edición. Vamos a hablar de un conflicto que, como se dice ahora, se ha cronificado, es decir, que ni avanza ni retrocede. No hay nadie mejor para ello que Emilio Lamo de Espinosa y Araceli Mangas.

–Al hilo de este curso, está un clásico: la energía.

–Desde luego que sí. Lo organiza el Club de la Energía que ha invitado a científicos. Tengo mucho interés en poder escucharles. La guerra de Ucrania ha cambiado los paradigmas y será muy interesante saber qué papel va a desempeñar la Unión Europea (UE) y España.

–Resulta que ahora la energía nuclear es verde.

–Es otro asunto que los especialistas tendrán que explicar. Lo que habrá que ver es cuáles son las decisiones que toman cada uno de los estados miembros.

–El tema del año pasado fue el covid y el covid se ha colado en la actividad de la Real Academia de Ciencias Morales que preside.

–Tiene razón. Tenemos una serie de trabajos multidisciplinares en este momento postcovid –no sé si peco de optimista–. Lo que estudiamos es todo lo que ha traído la pandemia. Porque nos ha cambiado la vida: teletrabajo, el modo de dar clases...

–Hace pocos días el Tribunal Superior de Asturias sentenció que no se tuvo que haber encerrado a los ancianos en las residencias.

–Eso demuestra que funciona el Estado de Derecho.

–Ya. ¿Pero qué repercursión tiene una sentencia sobre un hecho ya pasado?

–Que lo que dicta no se pueda repetir en el futuro.

–Hablando de Justicia. Parece ser que habrá Pleno para renovar el Constitucional. ¿Se hará efectivamente?

–De este tipo de cosas también vamos a hablar en La Granda: de la renovación de los órganos de gobierno de los jueces. Percibir dos bloques de intereses en la Justicia inquieta a los ciudadanos. Respecto a lo pregunta le diré que no se sabe si en ese Pleno se producirá el cambio. Lo que es deseable es que haya un cambio.

–Dos exministros y los dos de color diferente.

–Somos demócratas y constitucionalistas. Lo que buscamos es fomentar el pluralismo político. Por eso estarán en Avilés López Aguilar y Catalá.

–Hablando de la Constitución, ¿qué le parece eso del "Régimen del 78"?

–La Transición es la mejor cosa que han hecho los españoles en siglos. Aplicar este término tiene un objetivo: criticarlo. No comparto esta idea.

–Siguiendo con el repaso de los cursos. No faltan dos clásicos: la gerontología y la religión.

–Son de las cosas que heredamos y es así porque sabemos de sobra que los asuntos médicos siempre atraen el interés del público. No descartamos tocar en el futuro la medicina pediátrica u otros sectores. La religión tiene que ver también con la sociedad y todos los fenómenos sociales son objeto de debate para nosotros.

–Los cursos se siguen llamando de La Granda, pero La Granda desde hace años quedó atrás.

–La Granda es una seña de identidad, aunque no desarrollemos los cursos allí. Salvando la distancia, el Dakar mantiene el nombre aunque hace años que los coches no pasan por ese país. Avilés es una sede magnífica para nosotros porque facilita el acceso al público: llegar a La Granda no era sencillo ni para el público, ni para los profesores. Muchas veces llamaban diciendo: "Oye, que no encuentro el camino". En todo caso, este año vamos a poder celebrar en La Granda propiamente dicha la clausura y la entrega de nuestra medalla de oro a Luis Fernández-Vega, el presidente de la Fundación Princesa de Asturias.