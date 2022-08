Soto se apunta a las Perseidas

1488 caracteres. pellentesque euismod ligula auctor viverra. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sed lectus eu ligula eleifend dignissim nec vel sapien. Integer sit amet sem elit. Integer eu justo justo, sed iibendum at pharetra dui mollis. Nam ac ligula ac nisi fermentum ultricies.

Nunc ac nisi sem, eu porttitor purus. Donec dui nisi, mollis non dignissim sit amet, ultrices quis erat. Sed sed enim tellus. Pellentesque volutpat, erat in cursus rhoncus, erat arcu hendrerit velit, vel fringilla enim arcu suscipit dolor. Quisque imperdiet bibendum est ut porttitor. Ut eros ante, dapibus sed ultricies ac, iaculis sit amet neque. Donec nec ullamcorper leo. Sed ellluut molesMorbi mollis consequat odio ut porttitor. Vestibulum justo tellus, rhoncus et trisLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut lacus erat. Quisque sagittis, lacus nec ultrices lacinia, neque lorem aliquam ante, at tempus ante eros at risus. Praesent vitae tortor eget lacus lobortis accumsan vitae ac justo. Nam ut sollicitudin eros. Pellentesque sollicitudin ipsum et mauris aliquet sollicitudin. Vestibulum rutrum justo eleifend ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut lacus erat. Quisque sagittis, lacus nec ultrices lacinia, neque lorem aliquam ante, at tempus ante eros Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor ru

José Santiago Gándara es vicepresidente de la sociedad astronómica asturiana "Omega" y sabe mucho de estrellas, incluidas las fugaces y las Perseidas, esas "lluvias" estelares visibles en el cielo a mediados de agosto. Hablará de ello esta tarde, a las 19.00 horas, en el teatro Clarín, dentro del ciclo de conferencias científicas de Soto del Barco, que está impulsado por Aroa Gutiérrez Paíno, geóloga e ingeniera medioambiental, y el Ayuntamiento. "Los mejores días para ver las Perseidas son el 11, 12 y 13 de agosto durante toda la noche; es recomendable alejarse de las luces de la ciudad y buscar un buen sitio despejado en el monte", señaló Gándara, que destacó la gran variedad de elementos que decoran el cielo durante estas noches: "Son de varios colores, las hay verdosas, rojizas, como con rastro de humo..."

Este año, la luna llena coincide con las Perseidas y por ello Gándara recomienda que a la hora de mirar al cielo se evite que el satélite de la Tierra "quede en el campo de visión". "La Luna no es amiga de las Perseidas", bromeó el aficionado a la astronomía en alusión a que la luminosidad de la primera oculta las segundas.

El vicepresidente de "Omega" y también director del observatorio municipal "Monte Deva" de Gijón indicó además que las lluvias de estrellas son comunes en otras épocas del año, como en diciembre y en enero. "Pero teniendo en cuenta que en verano las noches son más cálidas y apacibles, son más conocidas las de agosto", concluyó Gándara.