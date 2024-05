La gratuidad de las escuelinas hace repuntar las inscripciones en Gijón: "Es un aluvión"

Si el resultado de las prematriculaciones para el primer curso de Educación Infantil dejaron un regusto amargo por las plazas que quedan libres en muchos colegios, el balance de inscripciones para las escuelas municipales de 0 a 3 años arrojan un panorama más alentador. Solo hay que echar un vistazo a las cifras. Este año, el Ayuntamiento contabiliza 1.100 solicitudes para los centros gijoneses, una cifra un 10% superior a la de hace un año, cuando se contabilizar 989 peticiones. Actualmente Gijón cuenta con una red de 14 escuelinas. La última en abrirse, la Eusebio Miranda, es la que más demanda presenta según las cifras que maneja la concejalía de Educación, que tilda de "aluvión" la cifra de preinscripciones recibida para el próximo curso, algo que achaca al efecto llamada de la gratuidad del servicio. Además, está previsto que el Principado abra tres unidades para menores de 3 años en el colegio Asturias con capacidad para 39 críos.

Este incremento de solicitudes es atribuido por el edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, a varios factores. Uno de ellos es la integración de los centros gijoneses en la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años, pública y gratuita, que a partir de ahora será gestionada por el Principado. Lamenta Pañeda que este plan autonómico, liderado por la consejera de Educación, Lydia Espina, ha generado un efecto llamada en las familias. "Una de sus inquietudes era acabar con las listas de espera, pero el efecto es el contrario", señala el concejal popular.

El término "lista de espera" es de sobra conocido al hablar en Gijón de las escuelas de 0 a 3 años. Tras la conclusión anteayer del periodo para registrar las solicitudes de admisión, Educación ya trata con la documentación pertinente de cara al próximo paso del proceso, que llegará el 27 de mayo, con la publicación de las listas provisionales de alumnos admitidos. Las alegaciones irán hasta el 30 de mayo y el 5 de junio se anunciarán las listas definitivas, tanto de admisión como de espera, mientras que la formalización de la propia matrícula en los centros deberá realizarse del 5 al 14 de junio.

Aun con todo, desde Educación celebran la respuesta de las familias, traducida en esas 111 preinscripciones más respecto al año 2023. "Las educadoras y el personal tienen verdadera vocación y es normal que la gente esté agradecida y quiera ir", subraya Jorge Pañeda, para el que el incentivo de la gratuidad es una razón de peso para este incremento de la demanda en los centros municipales. "La sensación es que estaremos a tope de trabajo", indica Nieves Sanz, directora tanto de la escuela infantil Escolinos como de la de Viesques. Calcula Sanz que en Escolinos las prematriculaciones podrían incluso ser "el doble" que en cursos anteriores. También alude la responsable de ambos centros a la variaciones en los baremos de selección, que tienen en consideración aspectos como la renta familiar, el domicilio o si los padres del alumno en cuestión trabajan en la propia escuela.

Gijón protagoniza la red más potente de Asturias, con el doble de escuelinas, por ejemplo, que Oviedo. "Niños hay los que hay, pero Gijón es la que tiene más oferta", resalta Sanz sobre el recurrente debate del progresivo descenso de la natalidad que diezma las matriculaciones de alumnado de 3 años. En Escolinos hay 70 plazas y en Viesques son 78 los huecos para críos de 0 a 3, un espacio que Nieves Sanz no duda de que estará "cubierto". "Siempre hay listas de espera, y este año parece que será más gente todavía la que se quedará fuera", vaticina la directora.

Sanz, eso sí, remarca que el hecho de que los centros funcionen "es una satisfacción". "Se está haciendo un esfuerzo para lograr la conciliación laboral", reivindica la directora, que también saca a colación que últimamente ha crecido mucho el número de niños en jornada completa.

Por otro lado, Sanz teme que la gratuidad del servicio pueda ser un arma de doble filo. "Me da miedo que la escuela se use como guardería y no como escuela, que no se valore", declara. En la Escuela de Educación Infantil Atalía, con alrededor de 70 plazas, afirman que "ya se sabe por anticipado" que las listas de espera están a la orden del día y que, a nivel municipal, "hay menos plazas que solicitudes" para esta etapa educativa, que no es obligatoria.

Aunque Jorge Pañeda reconoce la caída en la natalidad, resalta que en las escuelas de 0 a 3 "es diferente", con una tasa de prematriculaciones alta que contrasta con la decepción generalizada en los colegios en lo que concierne al ingreso de los alumnos de 3 años. En ese sentido, la pujanza de la concertada consiguió llenar todas las plazas en varios centros, con el Codema y la Inmaculada presentando las mejores cifras. En el ámbito público, despuntó el Severo Ochoa, con 42 inscripciones para 40 pupitres.

El escenario en las escuelinas, por lo visto en este primer tramo de admisión, invita al optimismo en cuanto a la confianza de las familias en el servicio municipal, que el curso que viene experimentará un profundo cambio con la puesta en marcha de la red autonómica. En el colegio Asturias se habilitarán tres unidades con 39 plazas para las que han llegado 54 solicitudes.

