El «otro lado de la ría» se reivindica con rock

Valliniello se reivindica a ritmo de rock. No es Woodstock, que podría dada su amplia extensión de prados, pero sin embargo ayer celebró un festival que, a tenor del éxito de asistencia, podría ser el primero de muchos. Ha nacido el Valliniello Sound Festival, con sede en el colegio Fernández Carbayeda, un centro sin uso escolar desde hace más de un lustro. Y todo para izar la bandera del rock and roll en sus múltiples variantes al «otro lado» de la ría de Avilés y dinamizar, de paso, uno de los barrios más deprimidos, social y urbanísticamente, de Avilés.

Ocho propuestas compusieron el cartel y convirtieron el salón de actos del antiguo colegio de Primaria en el «Rock and Roll High School» que tocaban «The Ramones». Salvando las distancias y los estilos, los primeros acordes que sonaron en el antiguo colegio fueron los de «Rock and Rockets», una banda de versiones guitarreras que como un cohete marcó el inicio de una tarde-noche mágica. El torrente de voz de Sara Rus dejó boquiabiertos a los asistentes en el repaso a clásicos de «Guns and Roses», «AC/DC» y «Queen», entre otras bandas.

La cita no solo sirvió para disfrutar de bandas de la escena avilesina y asturiana, sino también para iniciar la campaña de captación de socios de la asociación que ha organizado el festival, Valliniello Sound City. Cada socio aportará diez euros al año y ayudará así a financiar la nueva vida del Fernández Carbayeda, en el que ya ensayan algunas bandas. En proyecto hay nuevas aulas de ensayo, entre otras actividades para las que se esperan subvenciones municipales. Cada nuevo socio se llevó ayer para casa un CD con un tema compuesto para el festival, así como una lista con canciones de cada uno de los ocho participantes. Los socios tendrán descuentos en las actividades a realizar durante el año, entre otras acciones.

La música siguió en el Fernández Carbayeda con los «Mournival», un grupo devoto del rock duro en castellano que ayer aprovechó el «bolo» en Valliniello para presentar los nuevos temas de su primer disco. Mientras, el público lo daba todo y hacía presagiar un animado festival.

Cada grupo actuó durante 45 minutos y con puntualidad casi británica fue dando paso al siguiente. Tras «Mournival» llegó «Pripyat», una banda gijonesa con un vocalista natural de Valliniello, «Cala», que durante años estuvo pegado al micro de «Distorsion Pro». Y después llegó el grunge y el hard rock fusionado de los «Nicotine Bubblegum», una banda que proclama que la música, como la nicotina, «es adictiva».

El rock progresivo ocupó el siguiente bloque del Valliniello Sound Festival. Los primeros en salir a escena fueron «Narwhale», unos avilesinos que aprovecharon el concierto de ayer para presentar su último trabajo, el primero en castellano y titulado «El espacio interior». «Humo» llegó desde Castrillón, de Arnao; también es un grupo progresivo y sus miembros demostraron que tenían ganas de subirse al escenario porque el de ayer fue el primer concierto que dan desde la pandemia.

El cabeza de cartel del Valliniello Sound llegó de madrugada. «The Black Panthys Party» trajo al colegio de San Pedro Navarro su mejor punk rock, con el que ha llenado salas de toda España. Y para cerrar, la vuelta a las andadas musicales de «In_sanity», un grupo que vuelve a reunirse tras casi veinte años de parón y que ayer hizo las delicias de los asistentes, que llenaron el salón de actos del Fernández Carbayeda, convertido en una sala de conciertos, e hicieron que por un día Valliniello fuera la capital del rock al «otro lado» de la ría.