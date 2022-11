Declan Donnellan vuelve al Niemeyer con su primer clásico con actores españoles

Declan Donnellan (Mánchester, Reino Unido, 1953) es uno de los directores de escena más importantes de Europa. Lleva cuarenta años siéndolo. Desde que creó, junto a Nick Ormerod, la compañía "Cheek by Jowl". Y lo es, además, porque ha firmado las más modernas versiones posibles de los clásicos isabelinos. Este viernes (20.00 horas) presenta en el auditorio del Niemeyer su última creación: "La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca.

No es la primera vez que se ve una de sus creaciones en Avilés. En febrero de 2017, el mismo teatro del complejo cultural de la ría acogió su particular "A winter tale", de William Shakespeare. "Lo que llevamos ahora, sin embargo, es su primer clásico español con actores españoles", señaló Ernesto Arias, el actor asturiano que da vida al rey Basilio en la tragedia más señalada de Calderón. "Estrenamos en Sevilla. Hemos estado en Gerona, Valencia, Valladolid... Después de Avilés entramos en Madrid", anuncia Arias.

Lo importante del trabajo de Donnellan está en su modo de ver los clásicos. "La puesta en escena respeta absolutamente a Calderón, pero es capaz de dotar al espectáculo de tal actualidad que pareciera que se ha escrito ayer", señaló Arias al otro lado del teléfono. "Todos los que amamos los clásicos ambicionamos el objetivo de interpelar al público directamente con el texto que tenemos entre manos. Eso lo hace Donellan como si nada", asegura Arias, que también es director de escena: la última vez, con "El animal de Hungría", de Lope de Vega, que se vio también el Niemeyer hace pocas fechas también, dentro de este mismo ciclo de otoño.

"Donnellan y Ormerod son dos valientes: han escogido el más emblemático clásico y lo han hecho suyo. Podían haber cogido alguna de las obras más desconocidas, pero no, se metieron con una que todo el mundo conoce, que cuando llega el ‘¿Qué es la vida?’ saben lo que viene después porque cuando el actor recita, recitan todos en el teatro", aseguró Arias. "Todos hemos visto muchas versiones. No hace mucho la hizo Blanca Portillo y Helena Pimenta, al poco, hizo otra con actores jóvenes. Puede que por eso tengamos ideas preconcebidas. Imagino que pasa igual en Inglaterra con ‘Hamlet’. Suspender estas ideas es parte del trabajo de Donnellan".

Arias encarna al rey Basilio. "Sabía que Declan estaba preparando algo en España, pero no sabía qué era. Un día me llaman para quedar con él y con Nick Ormerod –funcionan como un tándem–. Ya sabía que tenían entre manos ‘La vida es sueño’. Pensé que estaba mayor para hacer de Segismundo –de hecho, creo que a Alfredo Noval le llevo veinte años; es decir, que podía ser, de verdad, su padre–, pero me creía joven para hacer del rey. Pensé: ‘Me van a dar Clotaldo’", pero no fue así. "Fui a la entrevista bastante nervioso. Le conocí en mi época como codirector del Festival de Alcalá. Entonces organizamos un taller para actores jóvenes. Un día vino a Madrid a ver el‘Antonio y Cleopatra’, de José Carlos Plaza, en el que estaba yo. Había leído su libro – ‘El actor y la diana’– y lo sentí como una revelación. Me enteré que iba a estar en Almagro con ‘The Changeling’ y me maravilló. Resumiendo, cuando me dijo que quería que fuera Basilio casi me desmayo", reconoció.

La producción que llega a Avilés está hecha a medias entre la compañía de Donnellan, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y la compañía Lazona. "Trabajamos con intérprete. Juan Ollero, que habla inglés como español, fue el encargado de que todos nos pudiéramos hacer entender. Lo conseguimos bien. Ollero también es director", concluyó Ernesto Arias.