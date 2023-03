"Avilés es la última aldea gala de la confluencia en Asturias", subraya el coordinador local de IU

"Avilés es la última aldea gala de la confluencia de la izquierda", aseguró ayer Juan José Fernández, el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Avilés, la mitad de la candidatura de Cambia Avilés (CA) –la otra la pone Podemos– a las elecciones municipales del 28 de mayo. "Esta candidatura nos llena de ilusión y, a falta de que se cierre porque estamos esperando a que se incorporen independientes, tenemos el honor de presentar a Sara Retuerto como cabeza de lista y a Agustín Medina de segundo", apuntó David García, el responsable de Podemos en Avilés. Retuerto es la actual portavoz del grupo de CA en el Ayuntamiento de Avilés tras haber sustituido a Tania González, que fue la primera candidata de la confluencia de la izquierda local hace cuatro años.

CA presentó ayer en un acto para la militancia a los dos primeros de la lista electoral. "La lista completa la presentaremos dentro ocho o diez días", anunció Fernández. Pese a ello, estaban en el encuentro la profesora Ana Solís o Elena García, que es presidenta del comité de empresa de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y militante de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

Se da la circunstancia de que dos de las protagonistas del conflicto laboral en el ERA se presentan a las municipales avilesinas: la antigua gerente, Ana María Suárez Guerra (número 7 de la lista del PSOE en las municipales avilesinas), y la propia García que, según señaló Fernández, "estará en puestos de salida".

"Pienso que para la izquierda transformadora hay una situación completamente distinta a la que había hace cuatro años: formamos parte por primera vez en la historia del Gobierno central y estamos desplegando toda una serie de políticas en favor de las clases sociales más desfavorecidas de las que nos sentimos orgullosos y por eso queremos trasladarlas a nuestra ciudad. Queremos dar un nuevo impulso al gobierno de la ciudad porque consideramos que Avilés lo necesita, más si cabe después de cuarenta años de PSOE", recalcó Fernández, que también aprovechó para explicar la circunstancia de que la confluencia sólo se haya dado en Avilés. "No hay un acuerdo de confluencia en Asturias entre Podemos e Izquierda Unida. Cuando la hay en las localidades es porque hay entendimiento entre las fuerzas políticas. Desde Asturias no se incentiva el entendimiento en los concejos", lamentó Fernández. "Hace cuatro años hubo entendimiento en otra ciudad importante como Langreo y este año no ha sido posible. Nosotros en Avilés consideramos que es una cuestión bien clara: llevamos cuatro años trabajando juntos, en la calle, con todos los sectores sociales... después de ese tiempo colaborando ¿con qué cara vamos a decir a los ciudadanos vote a Izquierda Unida o vote a Podemos?", se preguntó Fernández.

Retuerto, la cabeza de lista, aseguró: "Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo con mi compañero Agustín Medina, porque somos un tándem que funciona muy bien", destacó la portavoz actual de CA. "Nuestra candidatura es la única opción que puede garantizar que haya un gobierno que gire a la izquierda y que lleve las reivindicaciones de la clase trabajadora al Ayuntamiento", añadió. Medina, por su parte, resumió el trabajo de estos cuatro años: "Durante todo este mandato nos hemos caracterizado por hacer una oposición responsable: ha habido muchas cosas en que manifestamos el desacuerdo, pero también colaboramos aprobando presupuestos", señaló el número dos de CA.