Los dueños de perros están que trinan en Avilés: estas son las razones de su malestar

Los miembros de la plataforma canina de Avilés, conocida como "Aplacan", están que trinan. Sus miembros protestan por las "promesas incumplidas" del Ayuntamiento relativas a la apertura de nuevos parques para uso y disfrute de los perros y también por las condiciones en las que se encuentran los ya disponibles. Más concretamente se refieren al parque canino de Valgranda. No les convence ni la ubicación y claman, sobre todo, por el mantenimiento. "Es un secarral", señala Alberto Rueda, que acaba de soltar a su border collie "Nana" en el parque. "Es cierto que está más nivelado que el otro, que estaba en una pendiente, pero presenta unos agujeros en el suelo enormes", señala Rosa Rubio, que critica la falta de cuidado y de mantenimiento municipal en estas instalaciones. "Y es que no hay prao y el terreno es muy duro", recalca. A su lado, Xosé Francés va a más e incide que el firme "se resquebraja". La plataforma destaca además que "no hubo estudio previo" para instalar el parque canino de Valgranda en su actual ubicación y en su entorno más próximo recientemente el Ayuntamiento ha construido una pista polideportiva. "Los ruidos y la pelota no es lo más indicado para los animales", afirman en una tertulia improvisada mientras "Luca", "Lelo" y otros canes corretean, juegan y también ladran.

Hablan de "incumplimientos" municipales y lo concretan en la falta de dos parques caninos, según los planes del Ayuntamiento "que deberían haberse inaugurado el pasado otoño". Se refieren a la zona de ocio y esparcimiento canino en el paseo de la ría en dirección a Llaranes y el del parque de La Magdalena, en las inmediaciones del colegio Enrique Alonso. "Sabemos que es un tema difícil, que hay 13.000 perros en una ciudad de casi 75.000 habitantes, pero no solo son las buenas palabras del concejal de Participación ciudadana –Jorge Luis Suárez–, hay que corresponder con lo prometido", señaló la portavoz del colectivo, acompañada entre otros miembros por Mariano Laclaustra, presidente. "Es importante regular las zonas de esparcimiento canino y habilitar las previstas; pero además, las que hay no son atendidas", afirma Xosé Francés después de advertir que el espacio de Valgranda "al menos tiene doble puerta, que es una de las exigencias para este tipo de espacios". La ausencia de zonas sombrías es otra cuestión que preocupa a los dueños de perros que acuden al parque canino de Valgranda. Los miembros de Aplacan también hablaron sobre un decálogo que enviaron a los grupos políticos para que estudien su posible inclusión en sus programas electorales de cara a los comicios municipales del próximo 28 de mayo. "Por el momento solo nos contestó el PP", señaló Rubio. Así las cosas, la plataforma canina de Avilés, Aplacan, urge medidas para dar soluciones "sencillas" a sus demandas, de lo contrario, seguirán, valga la expresión, "ladrando".