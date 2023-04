La Semana Santa de Avilés piensa en grande: se postula para ser Fiesta Turística Nacional

Veinte años se cumplen este 2023 de la declaración de la Semana Santa de Avilés como Fiesta de Interés Turístico Regional y la ciudad, inconformista con esa categoría, trabaja para subir un peldaño y conseguir la etiqueta de referente turístico nacional. Es a la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa a quien corresponde realizar los trámites para la obtención de la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa local y en su seno sostienen que la celebración "ya cumple casi todos los requisitos".

Pero hay uno fundamental que aún no se ha materializado, uno de los principales motivos por los que la solicitud no se ha materializado aún. "Se exige una web específica sobre la Semana Santa, con dominio propio y muy completa. Para este año no nos da tiempo, pero esperamos tenerla para el próximo. El resto de requerimientos, los cumplimos", sostiene el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés, Carlos Alberto Fernández Mora.

La categoría de Fiesta de Interés Turístico Nacional es una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico. Para su concesión se tiene en cuenta su antigüedad, continuidad en el tiempo, arraigo y participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas en torno a ellos. Entrar en esa categoría es sinónimo de prestigio.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, anunció hace un año en el Pleno que Avilés iniciaría los trámites para solicitar que la Semana Santa local sea declarada de Interés Turístico Nacional. Ya estaba previsto hacerlo unos años antes, pero la pandemia de coronavirus alteró el calendario que se barajaba inicialmente. Ahora, y una vez comprobado que la Semana Santa goza de la misma o mejor salud que tenía antes de la obligada paralización de actividades por el covid, es momento de retomar la idea.

Desde el Ayuntamiento sostienen que "corresponde a la Junta de Cofradías la iniciativa de realizar los trámites para la obtención de esa declaración", pero añaden que "se está colaborando con la entidad para que pueda cumplir con los requisitos, como por ejemplo la necesidad de contar con una página web propia". Con ese objetivo se aumentó en 8.000 euros la subvención municipal a la Junta de Cofradías, pasando de 11.000 a 19.000 euros. Para darle contenido, la Junta de Cofradías cuenta con la colaboración del Museo de la Historia Urbana (MHUA) y de la Cronista oficial de la villa, Josefa Sanz.

En paralelo, tanto desde el servicio municipal de Turismo como desde la Mancomunidad Turística Comarca Avilés, se viene intensificando la labor de difusión y promoción de la Semana Santa de Avilés. Prueba de ello, sostienen las mismas fuentes, es la edición y emisión de un vídeo promocional específico que fue presentado en la última edición de Fitur, junto con la publicación y difusión de folletos informativos. Asimismo, se ha contratado la emisión de spots promocionales de la Semana Santa de Avilés tanto en la TPA como en las televisiones autonómicas de Galicia y Castilla y León.

"Se ha potenciado también la presencia de contenido relacionado con la Semana Santa en las redes sociales de la Mancomunidad Turística Comarca Avilés, así como en los diferentes canales de información turística del Principado de Asturias. Y se continúa colaborando con diversos productos audiovisuales de gran alcance para que dediquen espacio tanto a la Semana Santa como a las fiestas de El Bollo", añaden fuentes municipales. Ejemplo de ello es la reciente grabación del programa Enclaves, de Amazon Prime, centrado en la elaboración del bollo mantecado de Avilés, dulce al que también dedicaron su atención las "instagramers" de viajes Mónica Longo, Elia Fernández, Alicia Díaz y Beatriz Fernández durante su visita a la ciudad con motivo del Antroxu.

Asimismo, se sigue trabajando de la mano de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca y de las propias cofradías en un reclamo gastronómico ya consolidado como la Tapas de las Cofradías, que este año alcanzan su octava edición.

La promoción y difusión es fundamental para que una fiesta sea declarada de Interés Turístico Nacional. La Secretaría de Estado de Turismo requiere un plan de difusión que cumplan con los siguientes aspectos: que suponga al menos un 10 por ciento del total de la financiación de la celebración, que contenga veinte impactos o repercusiones relevantes (con una antigüedad máxima de cinco años) en prensa y medios de comunicación de difusión nacional, así como en radio y televisión, y que esté en funcionamiento una web oficial de la fiesta, con contenido en castellano e inglés. Esta tiene que incluir, además, un informe sobre el número de visitantes que atrae la celebración. Una vez cumplidos todos estos requisitos, se requiere una informe favorable de la comunidad autónoma y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.

La Semana Santa de Jerez de La Frontera, Almería, Cádiz, Teruel, Astorga o Burgos son de Interés Turístico Nacional. Otras de relumbrón, como las de Sevilla, Zamora, León, Salamanca o Ávila tienen la máxima distinción, pues son ya de Interés Turístico Internacional.

En Asturias son fiestas de Interés Turístico Nacional el Día de Asturias en Gijón, el Día de las Américas de Oviedo, la Fiesta de la Virgen de la Guía de Llanes, la de Nuestra Señora del Rosario de Luarca, el Festival de la Sidra de Nava, el Descenso a nado de la Ría de Navia, la Fiesta del Asturcón (Piloña) y el Rally Princesa de Asturias (Oviedo).

Primera procesión: La Borriquilla cruzará por el parque del Muelle debido a obras en la zona La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza será la encargada de abrir las procesiones de Pascua en Avilés con La Borriquilla. La hermandad portará el paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén que, en esta ocasión, ha tenido que variar su recorrido habitual por las obras de reurbanización de la plaza Pedro Menéndez. La comitiva partirá de la iglesia de San Antonio de Padua, en la céntrica plaza Carlos Lobo, a las 11.45 horas, todo después de la bendición de ramos y palmas. El pasado año, el párroco Ángel Fernández Llano, recientemente fallecido, fue el encargado de bendecir los ramos en el entorno de San Antonio de Padua. El paso atravesará como novedad el parque del Muelle y continuará por las calles Emile Robin, Pedro Menéndez, plaza de la Merced, La Cámara, plaza de España, La Ferrería y de nuevo Carlos Lobo. La cofradía estará acompañada de los miembros de la Orden Franciscana Seglar y de niños vestidos de apóstoles, hebreos y romanos para rememorar la escena bíblica que evoca. Los cofrades de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza volverán a lucir esta mañana su túnica de viyela blanca, capirote de raso verde con cíngulo del mismo color en una llamativa procesión por los ramos y palmas que portan los padrinos y madrinas entregados por sus ahijados.

La Dolorosa homenajea a sus "pavos reales"

A ciertos cofrades de La Dolorosa se les llama popularmente "pavos reales" por la elegancia y vistosidad del hábito que visten en las procesiones: túnica de raso, cíngulo dorado y capuchón de terciopelo con filigranas bordadas en hilo de oro. La hermandad que les acoge quiso el pasado viernes rendirles un homenaje por su fidelidad a la entidad y, en consecuencia, les agasajó con la entrega de una lámina exclusiva y numerada obra del pintor Favila, al que agradecen el trabajo. En la imagen, parte de los "pavos reales" posan con la lámina en el transcurso de la cena de hermandad que organizó la Cofradía de La Dolorosa.