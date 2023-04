José Velasco ha inaugurado este domingo de manera oficial los festejos de la Pascua avilesina con el pregón de El Bollo. "Creo soy quien soy, porque Avilés me ha hecho lo que soy. No toda la vida he sido de Avilés, pero soy de Avilés de toda la vida", ha dicho el pregonero nada más comenzar su discurso. "Porque como decía el único filosofo con boina que conocí: No yes de donde naces, yes de dónde paces”.

El periodo de su infancia que pasó en Avilés marcó su vida: "Por eso soy como soy, y por eso, soy y seré siempre de Avilés. Se es, de donde el alma despierta a la existencia, y se alimenta de las primeras vivencias, emociones y experiencias", aseguró recordando sus primeros años. "Se es, de donde se aprende a devorar la hierba de la vida a bocados, durante esos años en los que se conforma para siempre una forma de ser, la tuya", abundó Velasco. Recordó también la llegada de Ensidesa: "Avilés era como una Nueva York en miniatura en Asturias, una pequeña manzana de diversidad, una combinación de acentos y formas de ver la vida, de familias que venían de toda España". Y el Avilés en el que varias décadas después aterrizaría Brad Pitt. Por aquello de su relación con el cine, le pidieron que le acompañara a dar una vuelta para enseñarle algunos sitios. En un paseo de diez minutos les pararon 20 veces. "Me comentaba él después, que no se imaginaba que le iba a conocer todo el mundo. Yo le dije, medio en broma medio en serio, que no era por él, que Avilés era así, que cuando iba con mi padre por la calle de La Cámara de pequeño, nos paraban incluso más veces. Porque en Avilés todos somos famosos Todos nos conocemos. En Avilés la soledad se vive en compañía, y las fiestas en multitud", defendió el pregonero. Como es tradición, el Desfile de carrozas, carros y xarrés recorrerán la ciudad este domingo.