Los socialistas admiten su derrota nacional, pero también su resistencia local

Con el sosiego del día siguiente, las cuatro candidaturas que lograron asientos en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés, se han parado a contemplar sus estados correspondientes, que hubiera podido decir el poeta renacentista Garcilaso de la Vega. Y este análisis lo han hecho antes de que comiencen las reuniones del posible pacto de gobierno municipal: "En Avilés, no hay ninguna mayoría", destaca Sara Retuerto, cabeza de lista de Cambia Avilés (3 concejales, 4.958 votos). Y mucho antes también del Pleno de organización, ese de la redistribución de los despachos, liberaciones y demás. Así que ahora sólo es momento de lamerse las heridas o, todo lo contrario, de mostrar la notoriedad que han salido de las urnas municipales, un día antes de saber que en poco menos de dos meses, la cita será en las nacionales.

El diputado regional Luis Ramón Fernández Huerga es también el secretario general del PSOE en Avilés (10 concejales, 12.488 votos). En esta condición es que admite que su partido "sufrió un golpe muy fuerte en el conjunto del país". De tal calibre que su líder nacional ordenó ayer la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral. "Dentro de esto, en Avilés hemos conseguido mantener el resultado", apostilla. En el mandato de 2019, los socialistas también tuvieron 10 concejales, aunque entonces los apoyos habían venido de 13.949 personas, es decir, mil y pico más que ahora.

Los resultados cosechados por los socialistas, según el análisis de Luis Ramón Fernández Huerga, "avalan la gestión" llevada a cabo en los últimos años. "Nos han vuelto a dar la confianza", resume. Y opina que esto se ha logrado porque las propuestas electorales que fueron presentando "están sujetas en financiación".

Esther Llamazares, la cabeza de lista del PP (9 concejales, 11.595 votos) valoró como "buenísimos" los resultados obtenidos el domingo en las elecciones. "Nuestro deseo, nuestro trabajo, estaba diseñado para ganar, para gobernar, pero bueno, como decimos siempre: los avilesinos han decidido". La líder popular apostilló a continuación: "También es cierto que los avilesinos no han dicho que gobierne el Partido Socialista.

En conjunto es que decían que deberíamos estar hablando a día de hoy de 11 concejales", señaló la nueva jefa de la oposición con la mirada puesta en los resultados obtenidos por partidos que, según su criterio, pescan en los mismos caladeros que ellos (Avilés en Marcha, Foro Asturias). Este análisis –que ya había presentado en la noche electoral– no lo sigue Fernández Huerga. "Debería leer Llamazares los votos del señor Canga en Avilés", apuntó. el líder socialista.

Llamazares añadió: "La importancia del voto útil en la política, de no jugar con los partidos políticos ni con los intereses de los ciudadanos, de no jugar, en definitiva".La líder popular no mencionó ninguna formación en concreto, pero sí añadió a su comentario estas palabras: "Ha habido partidos que han decidido hacer sus quince días de exhibición pública, sus quince días de egos, sus quince días de fiestas y chirigotas y eso es lo que ha supuesto que el PP no pueda estar hablando de una victoria contundente".

Sara Retuerto, por su parte, mantuvo la argumentación de la noche electoral. "No podemos negar que el resultado que hemos obtenido fuera el que esperábamos, sobre todo, porque estuvimos a pocos votos de conseguir el cuarto concejal", aseguró. "Estos resultados se tienen que leer dentro de un contexto nacional en el que la derecha y la ultraderecha se fortalecieron. En este sentido, nosotros podemos decir que resistimos".

Admitido el fracaso de las expectativas, Retuerto dio un paso al frente: "Lo cierto es que en Avilés no hay mayoría y no queda otra que dialogar. El presidente Barbón había dicho que es preciso un gobierno estable para poder sacar adelante los proyectos y que sin mayoría no se puede", subrayó una de las dos aportaciones de Podemos a la lista de Cambia Avilés.

Arancha Martínez Riola, la cabeza de lista de Vox (3 concejales y 4.713 votos) explicó: "Nuestro balance es muy positivo, hemos aumentado mucho el porcentaje de voto hasta casi un 13% y hemos ampliado nuestra presencia en el pleno. Vox llega más reforzada que nunca a las instituciones municipales. Seguiremos haciendo oposición a las políticas de izquierdas que tanto han dañado Avilés. La ciudadanía ha demostrado su hartazgo del socialismo".