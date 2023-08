Una comedia sobre las "fake news" basada en hechos reales, nuevo estreno en Avilés

En "Hechos y faltas", que es la comedia cuyo estreno nacional acoge mañana viernes (21.00 horas) el teatro Palacio Valdés –el segundo de la temporada agosteña avilesina–, de lo que se habla es "las ‘fake news’ y la postverdad". El que habla es Bernabé Rico, que regresa a Avilés "por séptima vez en los últimos dieciséis años": esta vez como director y coproductor de un espectáculo (suyos fueron montajes tan recordados como "Razas" y "Humo", el primer éxito del director Juan Carlos Rubio, su socio en mil aventuras).

El actor Antonio Dechent, que es el personaje masculino principal de "Hechos y faltas", ahonda en la idea de cómo contar la realidad porque el montaje va de eso. "Soy John D’Agata, uno de los grandes escritores de Estados Unidos. No escribe artículos, escribe crónicas. En esta función tiene un problema: ha escrito una crónica y le mandan un becario que tiene que corregir algunas fechas, algunos datos, unas cosas teóricamente sin importancia. ¿Qué pasa? Pues que de un artículo de quince páginas, el becario escribe 150", explicó el intérprete andaluz.

"En principio, esta circunstancia es muy divertida. Es una comedia intelectual, por llamarla de alguna manera, pero luego se transforma en un debate bastante serio de fondo sobre que hasta qué punto se puede adornar la realidad para contar unos hechos, dónde está el límite: a lo mejor puedo cambiar la hora en la que pasó, pero si cambio datos más potentes qué sucede", se preguntó Dechent. "Esto es lo que nos lleva a las ‘fake news’ y a todo lo que estamos viviendo en estos momentos, cuando se miente descaradamente".

Rico explicó que su enamoramiento de "Hechos y faltas" se produjo "una semana antes de la declaración del confinamiento".Y le marcó porque "tiene de todo: habla de cosas de calado, pero no da lecciones de moralidad". Y, además, "establece relaciones de actualidad, de la tergiversación de los hechos".

Se trata de una comedia de los dramaturgos norteamericanos Jeremy Kareken, David Murrell y Gordon Farrell. Los tres se basan en el libro "The lifespan of an act" que firmaron John D’Agata y Jim Fingal: el autor del texto orginal y el verificador de los hechos. Este libro fue el que Kareken, Murrell y Farrell adaptaron. Presentaron su función en Broadway, en Nueva York. El elenco original estaba formado por Daniel Radcliffe, Cherry Jones y Bobby Cannavale. "Pedí los derechos, pero me encontré con que ya estaban cogidos: una productora mexicana llamada ‘Mejor teatro’. Me dijeron que querían hacerlo en España y les dije que era su hombre. Me dieron total libertad y nos pusimos a ello los dos", continuó Rico.

El productor y director quiso montar el espectáculo "con el reparto perfecto". Y ese es que estaba ayer en Avilés, en el teatro Palacio Valdés. Aparte de Dechent, Ángeles Martín y Juan Grandinetti, que debuta en España en el teatro. "Llegué de Argentina unos pocos días antes del confinamiento. De entonces acá he hecho series, películas, pero no había hecho teatro y eso es lo que más había hecho en Argentina", destacó el actor que es hijo de uno de los grandes de la escena platense: Darío Grandinetti.

El enfrentamiento entre los personajes de Dechent y Grandinetti lo arbitra el personaje que interpreta Ángeles Martín. "Esta Emily no puede estar más distanciada de mí por lo fría y borde que es", dijo. La frialdad necesaria para que la realidad sobre la escena sea la más parecido a la realidad. "Me encantó hacer este personaje", destacó la intérprete madrileña.