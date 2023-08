"Según suena ‘¿Qué tiene esta sidrina que sabe tan bien?’ me entra un escalofrío...", dice David Franqueira

David Franqueira (Oviedo, 1985) llega al punto de la cita con bastante tiempo: "La niña, que quiere jugar en el parque". El parque del que habla es el de la plaza Pedro Menéndez y la niña, la suya. Se llama Deva y abraza una muñeca con el pelo morado. El padre no, el padre lo que lleva es un paraguas. Los últimos días de San Agustín han tenido mucho que ver con el cielo y con la borrasca "Betty", la que anuncia el otoño de todos los años. Franqueira y su socio Carlos Carrascal son los dueños del bar Filan –desde 2004– y del Bombé –desde hace nada–. Además, Franqueira tiene la franquicia de La Chinata. Y no es un juego de palabras: es así. Con este hostelero termina por este año esta colección de tests de avilesinismo.

-¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–No tengo duda: "Fiesta", de Raffaella Carrà. Con dos copas hasta la canta mi abuela.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro: descansar, salir de noche, vermú o lo que marque el programa?

–No hay que perderse ni un solo evento de los que vengan en el programa. Siempre que se pueda hay que bajar. Estamos de fiestas. Los eventos pueden ser mejores o peores, pero siempre los hay. Es ridículo quejarse en las redes sociales a la misma hora en que se está celebrando alguno de los actos.

–Para pasar el calor, ¿gin tonic, sidra o…?

–Sidra siempre. Es lo mejor para romper el hielo con quien tienes más a mano. Y una vez roto, cada uno a su palo. Con hielo o sin hielo.

–¿Cuál es el mejor ejercicio para la resaca festiva?

–Reír, reír, reír y reír... He estado todos los días en la zona de la fiesta y te llegaba gente con actitud de fiesta; eso es lo que cuenta.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cual sería?

–Las imágenes de las fiestas han sido las que hizo Frodo Álvarez en La Exposición, aunque fuera una noche de orbayu. No hay que irse muy lejos.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–Los que me gustan no podrían traerse gratis.

–Hagamos una propuesta a la concejala de Festejos.

–"Vetusta Morla", Rodrigo Cuevas. Cualquiera de los dos estaría bien.

–La mejor copla o coplas que entona para salir de fiesta…

–La mejor de todas es "¿Qué tiene esta sidrina que sabe tan bien?" Según suena me entra un escalofrío... y un poco de ardor. Pero no hay nada que no venza el Almax.

–¿El gol de su vida?

–Sin duda, mi hija Deva. Ahí la ve.

–La veo, ¿cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

–Cero resaca, descanso al día siguiente, perras en bolso y una cuadrilla de cinco o seis. Con eso da igual que suene Mozart o la "París de Noia".

–¿Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–El Antroxu me flipa, la Comida en la Calle es un estandarte y San Agustín va tomando arraigo.