Germán Fernández, un experto en subir a los Lagos en bici: lleva 99 ascensiones

"Empecé subiendo en abril de 1991. Me llevaron dos compañeros del Roxín. Y mira, ahora voy a cumplir cien subidas a los Lagos". Ayer Germán Fernández, conocido en el mundo del ciclismo como "El Perdi", tuvo un cumpleaños de lo más entretenido. Tras salir de trabajar, el gozoniego celebró sus 57 años preparando su próximo reto. Y es que mañana Fernández se subirá a la bici por 100ª vez para coronar una de las cotas más emblemáticas de toda Asturias, los Lagos de Covadonga.

"Saldremos desde Arriondas a las nueve y media y tenemos previsto llegar a Los Lagos sobre las dos. Van a ir varios compañeros y amigos, porque lo que decidimos poner una dificultad media a la ruta, para que se adapte a todo el mundo", explica Fernández, que resta mérito a su hazaña. "Me lo llevan diciendo meses, que había que celebrar bien lo de llegar a las cien veces. Yo no le veo la importancia, la verdad, pero han insistido tanto que accedí", confiesa el gozoniego. Para conmemorar la gesta, el grupo ya tiene organizada una comida para cuando terminen la ruta, para así disfrutar la tarde y, de paso, festejar el cumpleaños.

Siempre hay una primera vez para todo. En el caso de Fernández, cuando perdió la virginidad en los Lagos fue en una marcha cicloturista. Esa marcha se convirtió prácticamente en una tradición para él, ya que la realiza todos los años, pero poco a poco fue sumando más citas con la emblemática subida. "Iba con compañeros y amigos, que hacían la ascensión más amena. Poco a poco el número de veces fue creciendo", explica. Y llegó el momento en el que el número mágico, el cien, acechaba. "Cuando llegué a las ochenta subidas fue cuando empecé a apurar", indica el gozoniego, que durante estos años se ha puesto retos como "Doce meses, doce Lagos", que consistía en hacer la ruta una vez al mes, con lo que fue aumentando la cifra.

Eso sí, a pesar de su especial romance con los Lagos de Covadonga, Fernández es un habitual de otros puertos. "Me gustan mucho sitios como Pajares, La Cubilla, El Gamoniteiro", revela. Además, últimamente también está realizando carreras de montaña, para añadir más retos a su currículum

La culpa de que Fernández sea un apasionado de la bici es culpa de dos de sus vecinos. "Uno por desgracia falleció ya, pero fueron los primeros de la zona que se animaron a salir en bici", señala. Junto a ellos, empezó a hacer las primeras rutas junto a ellos "y me acabe picando, por lo que me enganche más", afirma.

Ahora, tras soplar las velas de su 57.º cumpleaños, el de Cardo reconoce que sigue "con la misma moral y ganas de siempre". "Mientras siga así, no lo voy a dejar nunca", señala el gozoniego, que confiesa que a veces no tiene ganas de salir con la bici, "pero me fuerzo y, cuando vuelvo, me encuentro mucho mejor". Eso sí, la edad empieza a pasar factura. "Noto que tardo más en recuperar", revela el ciclista, que no cree que los años sean un factor clave. "Lo importante es el peso. Si lo consigues mantener es una gran ventaja", sentencia. Prueba de ello es que ya se pone nuevos retos. "Me gustaría ir desde aquí, desde Cardo, a Los Lagos. Ya lo he hecho alguna vez, pero me gustaría seguir haciéndolo", asegura. Por amor a su bicicleta y a los Lagos no va ser. Mañana no tendrá escenario mejor para soplar las velas.