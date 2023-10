El Círculo de Montevideo clama por una inteligencia artificial acorde al presente

"El Círculo de Montevideo es un grupo que desde hace veintisiete años está trabajando en provocar reflexión y pensamiento en este mundo vertiginoso en que corremos mucho y pensamos poco", explicó el expresidente de la República de Uruguay, el colorado Julio María Sanguinetti.

Se lo dijo a los periodistas que se lanzaron a por él al término de la vigésimo octava reunión del plenario de la fundación que acoge a líderes de este lado y del otro del Atlántico: desde el expresidente Felipe González al empresario Carlos Slim o los exministros Enrique V. Iglesias (de Uruguay) y Rebeca Grynspan (de Costa Rica). "En esta edición nos hemos dedicado fundamentalmente al tema de la ética y la sociedad; la ética y la política; la ética y los medios de comunicación o los nuevos métodos de comunicación como la inteligencia artificial", continuó el líder uruguayo. "¿Se regula o no se regula? ¿Cuánto se deja regular? ¿Qué riesgos hay en ello?", se preguntó. "La inteligencia artificial ya está, existió, no es el futuro. El futuro ya lo veremos, el tema es si lo dejamos librado todo a lo que ocurra o intentamos adaptar esto en la educación y en la vida social de un modo que no estemos horadando o limitando la libertad de las personas, su intimidad que es algo tan fundamental", resumió Sanguinetti.

El histórico líder del Partido Colorado –dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay, exsenador, exrepresentante nacional y también exministro, un político en activo desde mediados de los años sesenta.

"Procuramos rescatar el verbo democrático y el compasarlo a este mundo técnico y que nos va llevando adelante", añadió Sanguinetti. "Como dijo Enrique Iglesias: a fin de cuentas en los últimos setenta años el mundo ha avanzado tanto como en los últimos mil anteriores. Hoy tenemos intercertidumbres, pero, al final, es intrasferible la libertad, es intrasferible la paz y es intransferible la democracia. Cada vez que hemos intentado hacer algo distinto hemos perdido la paz, la libertad y la democracia", concluyó el líder del Círculo de Montevideo.

El presidente Adrián Barbón, que estos días ha actuado como anfitrión del grupo de Montevideo en Avilés, en el Centro Niemeyer, se definió, precisamente, siguiendo las líneas sintetizadas por Sanguinetti: "Reivindico la democracia en este tiempo en que está amenazada por aquellos que utilizan la democracia para acabar con ella", dijo. "Son como termitas que la carcomen de tal modo que parece que terminan su trabajo de corrupción de tal modo sin que haya pasado nada, pero al final todo se derrumba", advirtió. Y añadió a acontinuación: "Y reivindico la libertad como hizo Fernado de los Ríos [líder socialista en la Restauración]: para ser libre", dijo en referencia a la respuesta que dio De los Ríos a Lenin cuando viajó a la recién nacida Unión Soviética. "Libertad para ser libre", recordó unos minutos antes Felipe González, invitado estrella –junto al empresario Carlos Slim– del Círculo de Montevideo. González fue el que lanzó la idea fuente del encuentro: "Si los datos personales fueran de verdad propiedad privada, a lo mejor el marco regulatorio sería distinto".

Esto tenía que ver con la idea que flotó por la última mesa del plenario: "Las grandes corporaciones son ahora las que controlan el mundo con una materia prima que es gratis: los ‘big data’", destacó el expresidente del Gobierno de España. "Del ocio nace la filosofía. La negación del ocio es el negocio y se da la circunstancia de que el mayor negocio es la explotación del ocio", destacó.

La nueva economía, la que viene de la inteligencia artificial, es la que tiene que definir el presente. En esto estuvieron de acuerdo el exministro del presidente colombiano Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, y el exdirector general de la ONU Desarrollo Industrial, el argentino Carlos Magariños. "La actividad política se desnaturaliza con la inteligencia artificial", definió el antiguo político de Buenos Aires que definió su antiguo trabajo (ahora está en el sector privado): como "el modo de convencer a la gente de cómo se pueden solucionar las cosas mejor". Y es que, temió: "Parece que los likes nos conocen más que nuestras propias parejas".

"No es regresión volver a los exámenes orales", dice Felipe González

Felipe González camina por el auditorio del Centro Niemeyer con pasos sincopados y acompañado de sus escoltas. Atiende igual a los pocos ciudadanos que se atreven a recordarle en sus años dorados que a los periodistas que cubren la XXVIII Reunión del Plenario de la Fundación Círculo de Oviedo, que es lo que ha traído al histórico líder socialista a Avilés. En este marco es que habló de la vorágine del acuerdo de Gobierno, de las relaciones de España con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont –fugado en Waterloo, en Bélgica–. Y hasta de la inteligencia artificial que es, a fin de cuenta, la materia central del plenario de próceres de este y del otro lado del Atlántico. En este marco es que, ya sobre las tablas del auditorio del complejo cultural avilesino, que dijo: "Nos es regresión volver a hacer los exámenes orales en estos tiempos de la inteligencia artificial. Exámenes orales sin instrumentos tecnológicos cercanos: los exámenes escritos no sirven ya".

En esto mantuvo la misma idea fuerza del expresidente del Uruguay, de Julio María Sanguinetti, el anfitrión de todos los líderes reunidos estos días en Asturias. "La inteligencia artificial no es el futuro: es el presente". Felipe González es capaz de poner una vela en el pasado y otra en el futuro y hacerlo las dos veces para justificar su propio paso por el mundo.

"La única preocupación de Karl Marx era Paul Lafargue, que se había creído sus ideas y quería casarse con su hija y no tenía con qué mantenerla", explicó en referencia al periodista francocubano y a Laura Marx. Y también a uno de sus primeros cambios de idea [de Felipe González]: que el PSOE abandonase el marxismo, cosa que sucedió en 1979. Pero el presidente de la mayoría absoluta de 202 diputados también habló de la amnistía a los participantes en las movilizaciones catalanas de 2017, cuando la declaración unilateral de independencia.

"No es un perdón, el perdón es el indulto, la amnistía es borrar la responsabilidad y la responsabilidad pasa a ser la del estado democrático". Y eso, agregó, lleva a situar como "los que hicieron lo correcto a los que vulneraron la Constitución, el Estatuto, las leyes de desconexión y el referéndum". Entonces, señaló, "ahí es el Estado el que pide perdón, no el que perdona". Esta situación es de la que abomina en el histórico socialista: "No todo vale para gobernar". Habló también la posible aceptación del Círculo de Empresarios Catalanes sobre una amnistía con condiciones: "No saben lo que significa la amnistía o no la defiende".