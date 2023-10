La filatelia resiste, pero busca crear cantera: "Ojalá los jóvenes se animen a coleccionar"

Agradecimiento y emoción. Con ese ánimo el Grupo Filatélico Avilesino cerró la edición anual de la muestra ExfiAvilés. Una jornada en la que se puso el broche de oro a la exposición de sellos con la imposición de la insignia de oro a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. La condecoración más importante del Grupo Filatélico fue otorgada a la Regidora "por todo lo que hace por dar visibilidad a nuestro sector", señaló José Ramón Rodríguez Rumoroso, presidente de la entidad.

" Tenemos la suerte de vivir en una ciudad con buenas infraestructuras culturales y con buena programación cultural. Y en gran parte es por nuestras instituciones culturales, entre ellas el club filatélico, que hace una gran contribución. Por eso estoy muy agradecida", explicó la Alcaldesa tras recibir en el ayuntamiento a los directivos.

Un sector, el de los sellos, que necesita savia nueva para mantener su actividad. "Ojalá se anime más gente joven a coleccionar", indicó el presidente. Por el momento y a la espera de jóvenes que tomen el relevo, el Grupo Filatélico sumó ayer a sus filas un nuevo socio, el arquitecto madrileño Rafael Macarrón. "Me han tratado siempre tan bien en Avilés que tenía que dar el paso y hacerme socio", comentó el nuevo fichaje durante la recepción municipal.

El cierre de las jornadas, que incluyó un almuerzo en el hotel 40 Nudos, sirvió también para reconocer la trayectoria de Miguel Ángel García Fernández, quien fuera presidente de la Federación Española de Sociedades Filatélicas entre 2014 y 2023. "Desde que estoy en la Federación tengo mucha relación con Avilés y he venido muchas veces. Es mi segunda casa filatélica", confesó García, agradecido por "este gesto que han tenido conmigo una vez he dejado el cargo", contó este aficionado al que el interés por los sellos le viene de familia. "Mi padre era filatelista y a mí al principio no me gustaban. Cuando él falleció seguí con la afición", comentó García.