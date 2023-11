Irene Cid es ingeniera informática y la primera mujer en ostentar el cargo de decana en el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de Principado de Asturias (COIIPA), una de las entidades que organiza la semana de Impulso TIC en Avilés y que desde el próximo 6 al 10 de noviembre acogerá una serie de ponencias y mesas redondas con la informática aplicada al mundo de los negocios como tema central. Los avances más punteros que se están desarrollando en el sector, el papel de la inteligencia artificial en la informática y el rol de las mujeres en un ámbito principalmente masculinizado son algunas de las cuestiones que Cid aborda para LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Con qué objetivo aterriza este año en Avilés la semana de Impulso TIC?

-Queremos enfatizar en cómo la informática es una herramienta muy potente para gestionar variables financieras. Hoy en día se recuperan muchos datos de todas las áreas de negocio y permiten tomar decisiones que ayudan a optimizar los resultados a nivel financiero. Hay muchos proyectos que ya se están desarrollando en este campo, algunos de ellos en Asturias.

-¿Cuáles son esos proyectos que están teniendo lugar en la región?

-Tenemos el caso de Ebroker en Pravia, que utiliza los datos para las aseguradoras y tener fidelizar mejor los clientes, conocer los niveles de riesgo entre posibles clientes y accidentes. También destaca Arcelor, con un proyecto a nivel mundial en el que con inteligencia artificial y los datos que tienen poder gestionar mejor los stocks y saber cuándo es mejor vender o no.

-¿Cómo se aplica esa inteligencia artificial al mundo de los negocios?

-Ha supuesto un avance por la capacidad que tiene de gestionar una ingente cantidad de variables. Nosotros tomamos las decisiones, por ejemplo, asegurar a alguien teniendo en cuenta su historial de accidentes, pero para tomar unas buenas decisiones hay que tener en cuenta otras variables a las que los humanos no llegamos por nuestra capacidad de memoria, de gestionar y aplicar funciones, en todo eso somos peores que las máquinas. Es ahí donde la inteligencia artificial es capaz de aprender a partir de las situaciones y jugar con las variables spara tomar la mejor decisión. En los negocios tiene una proyección enorme porque permite adelantarse a las personas y optimizar los datos.

-¿En qué lugar quedan los informáticos?

-No hay que olvidar que aparte de las bondades que ofrece la inteligencia artificial los resultados que ofrece siempre deben estar validados por personas que sepan lo que hay que tener en cuenta y conocer los fallos que comete la IA. Siempre tiene que haber alguien supervisando y controlando, esta tecnología no puede tomar las decisiones por sí sola, es una ayuda igual que Google para buscar información, aunque a veces ofrezca datos incorrectos. Aquí entra el papel del informático, que debe controlar qué proceso está teniendo lugar y alguien de la parte de negocios que ayude a validar los datos.

-En la presentación de la semana de Impulso TIC se reivindicó la situación que atraviesan los ingenieros informáticos a nivel laboral. ¿Cómo romper con la fuga de cerebros?

-Si hubiese un trabajo con proyección de futuro en Asturias podríamos generar el efecto llamada. Pero si tienes un trabajo estable fuera nadie lo va a dejar. Si el salario fuese igual al que se cobra en otros países animaría a venir a vivir aquí porque compensa. Hay que apostar por el trabajo no temporal y con proyección. Aquí hay empresas que se están implicando mucho pero todavía hay que hacer más esfuerzos porque hay gente que se marchó y no se atreve a dar el paso de volver porque no ven futuro a largo plazo. Aquí los ingenieros se quedan limitados, de hecho, aquí entre todos los jefes de servicios de innovación de la administración no hay ningún ingeniero informático, cosa que si pasa en la empresa privada.

-Con este panorama ¿cómo motivar a los futuros estudiantes de ingeniería informática?

-En secundaria el trabajo del informático no está presente porque no existe una asignatura de informática, sino que está diluida dentro de tecnología y en ella no se ofrece una percepción real de esta profesión. Por ello, un alumno de secundaria sale sin una idea formada de lo que es un informático. Un primer paso para nutrir el mercado es desde la educación y con informáticos que expliquen en qué consiste su trabajo. Es una reivindicación que llevamos años impulsando. La informática está lejos de la imagen de un chico aislado y más cerca del trabajo colaborativo en proyectos y de avance social y tecnológico.

-Si ya cuesta motivar a los jóvenes a decantarse por la informática ¿qué pasa con la representación femenina?

-No paramos lanzar iniciativas porque no vemos avance a pesar del esfuerzo. Las administraciones cada vez impulsan más actividades de divulgación, destacando la importancia de la mujer en la ciencia, pero creo que no se llega a los adolescentes porque faltan referentes. En la semana de Impulso TIC tendremos a Karina Gibert catedrática y experta en inteligencia artificial y una de las que más está haciendo por poner el foco de la falta de mujeres en la ciencia desde la Universidad de Cataluña. De hecho, ha conseguido con sus iniciativas pasar de un 18% a un 22% el porcentaje de mujeres que ingresan en estudios de ingeniería informática. Es donde hay que centrarse, en crear comunidad más que en eventos aislados, es la línea en la que trabajamos para ver si hay mejoras porque no estamos siendo eficientes.