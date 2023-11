La oleada de robos lleva a la Policía a desplazar unidades especiales a Avilés

La Policía Nacional ha decidido estrechar el cerco a los cacos que en las últimas semanas han protagonizado una oleada de robos con fuerza en comercios y negocios hosteleros de Avilés. La Jefatura Superior de Asturias incorporará en próximas fechas a las Unidades de Protección y Reacción, es decir, un cuerpo especial cuya misión es precisamente "prevenir la delincuencia en situaciones determinadas, así como el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana". Este cuerpo especializado de la se desplazará a Avilés para incrementar la vigilancia y para formar parte de la campaña "Comercio seguro", que se presentará oficialmente el próximo martes.

El refuerzo de la seguridad en Avilés está justificado, afirman fuentes policiales, dado el aumento de asaltos en varios negocios del entorno del parque del Carbayedo, en la plaza Álvarez Acebal, además de Versalles, El Alfaraz y la plaza La Guitarra, entre otros lugares. Algunos de los autores ya han sido arrestados, tras ser pillados "in fraganti", según destacaron ayer fuentes policiales.

En la madrugada del pasado martes, el turno fue para La Carriona, y la víctima, un negocio hostelero situado frente al centro social del barrio. Los ladrones se llevaron la máquina de tabaco y, para acceder a ella "reventaron la cristalera", compuesta por cinco hojas. "En esta ocasión no se llevaron la tragaperras", señala Lidia Aguado, responsable del negocio. "Sin saber nada, los que hacen este tipo de robos deben estar desesperados", añadió. El local cuenta desde el miércoles con un guarda de seguridad por un período de 72 horas, ya que el establecimiento aún no ha recibido las cristaleras solicitadas, tres de las cinco de las que se compone el cierre.

"Me llama la atención que la alarma no saltara cuando entraron a robar, lo hizo cuando llegó la Policía Nacional al día siguiente", detalla la responsable del local que se enteró por la llamada de una vecina. "La máquina de tabaco ya apareció, la vieron en redes sociales; dicen que la encontraron en la carretera entre Arlós y Molleda, aún no sé nada más, lo que sé es que es propiedad del estanco", concluyó.