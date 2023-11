Paloma Fernández Llera: "La historia de Manu Barrera desarmó a mucha gente"

Una lección de vida. Así puede resumirse lo que ha supuesto llevar a la pantalla el documental "Manu", en el que la periodista Paloma Fernández Llera aborda el drama del cáncer infantil a través de la historia del fallecido Manu Barrera.

El Hotel Palacio de la Magdalena de Soto del Barco fue el lugar en el que se proyectó el filme, un trabajo sin ánimo de lucro que, según cuenta Fernández Llera, "ha sido algo transformador. Todo el que lo ha visto coincide en que sale con otra mentalidad. A veces nos preocupamos por tonterías".

Una historia cruda en la que los propios padres del menor cuentan cómo abordan la dureza de la enfermedad sin dejar de lado el papel de los sanitarios, cuya labor también se plasma y se humaniza en el documental. "Es complicado ver a los médicos tan desarmados, tan nobles y humanos", comenta la periodista.

Como toda buena historia, el caso de Manu llegó a Fernández Llera por casualidad, mientras ella grababa un programa especial para la TPA en Soto del Barco. "Cuando lo conocí me despertó algo especial y la noticia de su muerte fue un shock para todos", explica emocionada.

A pesar de llevar toda la vida trabajando en los medios, Fernández Llera no duda en asegurar que el documental es "el proyecto más bonito en el que me he embarcado, una historia que ha desarmado a mucha gente porque es algo que le puede pasar a cualquiera", convencida de que tras esta experiencia "me he conocido mucho más a mí misma".