Crece el número de solicitudes del comedor escolar con respecto al pasado año lectivo

El comedor escolar 2023-2024 ha recibido a 30 de octubre 1.316 solicitudes, lo que supone un incremento de 114 solicitudes respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, es decir, casi un 10 por ciento más. Los incrementos más destacados se registran en el servicio de atención temprana en su modalidad esporádica con 194 solicitudes frente a las 168 del curso pasado, y en el servicio de comedor en su modalidad fija, con 520 solicitudes frente a las 489 de octubre de 2022.

Estos son algunos de los datos que se han puesto sobre la mesa en el pleno del primer Consejo Escolar Municipal celebrado esta tarde y presidido por el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero y con la presencia de representantes de centros educativos, familias, alumnado, sindicatos y grupos políticos. La reunión sirvió también para poner sobre la mesa el número total de matriculaciones en los centros educativos de la ciudad. La inscripción fue este curso de 12.277 en septiembre de 2023 frente a los 12.337 de septiembre de 2022, lo que supone una ligera bajada en el número de matriculaciones con respecto al curso pasado. "Los datos son fluctuantes por mantenerse abierta la matrícula durante el curso escolar", señalaron desde el área municipal de Educación. Los asistentes al Pleno propusieron abordar en su siguiente encuentro un homenaje a dos directores que se jubilaron el pasado curso, como son Carmen Rodríguez, del colegio de Sabugo y Oswaldo López, del IES La Magdalena.

Respecto al servicio de comedores, Esducación explicó que el alumnado de los institutos también puede hacer uso de los comedores. En ese sentido, hay 14 estudiantes fijos y 6 esporádicos.

El Ayuntamiento detalló que con el fin de que más familias se beneficien del servicio "se ha establecido un nuevo sistema de bonificaciones en función de la renta y del número de miembros de la unidad familiar en la correspondiente ordenanza fiscal, con unos porcentajes mínimos del 20% y máximos del 100%, mientras que en el curso anterior llegaba como máximo al 80%". .

Respecto a la intervención con familias, el servicio desarrollado por una profesional terapeuta que ofrece atención individualizada a cada familia (hasta un máximo de 15), se está llevando en 4 IES públicos (Nº 5, Carreño Miranda, Menéndez Pidal Y La Luz) atendiendo a 22 familias con un total de alumnado de 95 personas.

Este curso también se mantiene el acompañamiento socioeducativo en los cinco institutos públicos de la ciudad y en colegios de Educación Infantil y Primaria, con atención a 81 menores en los colegios y 35 en los institutos.

En cuanto a las actividades extraescolares, el Ayuntamiento ha registrado un total de 917 inscripciones, de las que 539 son culturales y 378 deportivas que se desarrollan en los trece colegios y en San Cristóbal.

El Consejo Escolar Municipal también abordó el capítulo de subvenciones. Destacan los 79.000 euros destinados a centros escolares para proyectos de responsabilidad social y ciudad. El organismo municipal también dio el visto bueno a la concesión de ayudas por importe de 8.000 euros destinados a las Asociaciones de Padres y Madres, de los que 5.000 servirán para financiar proyectos impulsados por las asociaciones de familias, como la organización de bancos de libros, actividades que complementen la educación de las y los menores en materia de igualdad, medio ambiente, alimentación saludable y solidaridad, entre otros.

Además, el Ayuntamiento concede una subvención de 13.000€ para el colegio de La Carriona para cubrir necesidades básicas, ya que este centro no dispone de comedor municipal, si no autonómico, que no cubre el coste total, por lo que el Ayuntamiento contribuye a su prestación.

También se aprobó una subvención de 12.000€ para actividades de mantenimiento de centros educativos públicos de Infantil y Primaria y el de San Cristóbal, como sustituciones ordinarias como bombillas, fluorescentes, manillas, cerraduras, cristales, reparaciones y desatasques de desagües, entre otras actuaciones.