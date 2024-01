"Somos una ciudad preparada para atender a 85.000 personas en muy buenas condiciones, existe margen de crecimiento"

–Los últimos datos turísticos indican que Avilés está de moda

–Muy de moda y el desequilibrio se puede producir justamente en el mercado de vivienda, por eso tenemos que estar muy atentos para proteger que no suceda. Hay un turismo que es muy depredador y que es flor de un día para una zona. Por eso hay que ver cómo evitar algo que ha pasado en otros sitios

–¿La última oleada de asaltos puede alejar a los visitantes

–Ese es un tema al que tenemos que estar muy atentos. Los asaltos están creciendo en todas las ciudades y están muy relacionados con el consumo de sustancias. Ese mundo se está transformando y hay que actuar con la mirada puesta en la seguridad y en la prevención y en ambas cosas tenemos que insistir y trabajar porque son hechos que generan muchas molestias, más que el botín que se lleven. Somos una zona extraordinariamente segura, si por este tipo de pequeños hurtos damos la sensación de inseguridad es un tiro en el pie.

–¿Les preocupa el recurso a la regulación municipal sobre las viviendas de uso turístico

–Puede retrasar algún proceso. Lo importante es que nos sentemos las distintas administraciones y nos pongamos a ver cómo protegernos de ello. Las ciudades que hemos apostado por un turismo sostenible no podemos permitirnos que se nos desequilibre el mercado de vivienda

–¿Les gusta el nuevo modelo en la planta hotelera de la ciudad, con apartamentos y proyectos de alojamiento de alto nivel para el casco histórico?

–Son apuestas de inversores que tienen muy claro a qué público se dirigen, que no son solamente turistas sino gente que viene a trabajar aquí y eso es un elemento motivador para quienes trabajamos en la gobernabilidad de la ciudad.

–En el Plan de la Muralla incluyen medio centenar de viviendas en régimen de alquiler. ¿Atenderá las necesidades de la ciudad para captar población?

–La vivienda en régimen de alquiler es la nueva demanda del mercado, tanto por la parte joven como de mayores, y es el futuro aunque no podemos quedarnos solo en esa actuación. Igual que se ha hecho en las viviendas de los maestros de La Luz se irá expandiendo la idea de las viviendas en régimen de alquiler.

–Solo la población extranjera parece aliviar el censo menguante de Avilés. ¿Qué soluciones plantean?

–Nosotros a lo que aspiramos es a tener un crecimiento sostenible que no va a ser muy alto, y estamos convencidos que se va a nutrir de personas de fuera que vienen a trabajar y ayudarnos a sacar adelante muchas veces a nuestras familias, a la restauración, a la construcción y a nuestra industria. Y eso es lo que queremos, que venga gente a trabajar y a vivir y para eso también trabajamos. Somos una ciudad preparada para atender a 85.000 personas en muy buenas condiciones porque tenemos servicios públicos para ello, ahora estamos en torno a 77.000 y tenemos un margen de crecimiento.

–La apuesta por las grandes exposiciones del último verano, ¿proseguirá?

–No cabe duda de que el complemento fundamental de una ciudad con una calidad de vida buena es su oferta cultural. Siempre digo que lo importante es que aquello que hacemos tenga respuesta de público, y la oferta que hacemos debe ser novedosa y atenta al momento que estamos viviendo. Es importante que en el centenario de Chillida, esté aquí con las posibilidades que tenemos, no puede ser una gran antológica pero estamos ahí igual que nuestros estrenos teatrales son imagen de marca en Madrid. Creo que estamos acertando. La Cátedra de Cine sirve también para eso.

–¿Han enfriado el proyecto de la Cátedra las dimisiones de tres de sus directivos?

–La Cátedra no tiene personal adscrito en exclusiva, trabaja en colaboración con personas de la Universidad o de personas ajenas que nos echan una mano. Los profesores pueden estar un año o dos y tienen otros proyectos académicos; entonces no tienes un personal en exclusiva ni va a existir una plantilla fija, que tampoco es necesario. De lo que tiene que vivir es de aquellas personas que estén los años que lo coordinen, y sacar el mayor provecho de sus agendas para ponerlo en valor. Y que el proyecto sea coherente.

–¿Las relaciones establecidas con Pérez Simón por la exposición de retratos de Sorolla, fructificarán en nuevas exposiciones?

–Nos interesa tener muy buena relación con Pérez Simón porque es uno de nuestros asturianos que ha triunfado cuando salió de Asturias y quiere que su éxito sea conocido en Asturias. Los coleccionistas tienen la misión de contar con buenas colecciones y la Administración pública, dar a conocer la importancia didáctica de esas colecciones. Esas colaboraciones son las que cultivan al público y hacen que disfrute de algo que hasta ahora estaba en unas paredes privadas. Habrá más colaboraciones con él de sus fondos en exposiciones temporales.

–Una crisis de Arcelor o una salida no buena de Arcelor afecta a toda Asturias, Avilés incluida. Hay elementos suficientes para superar esta situación que, necesariamente, tiene que ser transitoria. Me consta que todo el mundo está trabajando en positivo para que sea posible el proceso de descarbonización y de tener solventadas las previsiones de inversiones. Lo que hay es que ocuparse mucho y coadyuvar desde el Gobierno de España y de Asturias para que salga bien.

–Veremos un planta industrial que va a ir desarrollando un proyecto industrial que se adecúa perfectamente porque tiene una salida en el Puerto y un horizonte de producción amplio, pero que, además, tiene un centro de I+D que, seguramente, en un plazo corto se pondrá a explorar nuevos productos. Por tanto, veo una empresa con mucho futuro, que es lo que en todo momento dijimos durante la crisis de Alcoa: que ese espacio industrial privilegiado volviera a tener actividad, generar empleo y contribuir al desarrollo económico de Avilés y de Asturias. Todo indica que va a suceder.

–La etapa de Alu Ibérica, sin duda, porque una industria puede tener una crisis o la intención de vender, pero el problema es lo que se produjo después, que fue extraordinariamente doloroso para la ciudad y para la plantilla, donde cada día las noticias eran peores. Fue un deterioro total y era muy difícil de levantar. Hubo intereses por parte de diferentes sectores con los que hemos hablado todos –Principado, Ayuntamiento, Gobierno de España, el Puerto–, y hubo industrias que se interesaron por el lugar pero el resultado final creo que es el mejor.

–Lo que quedará es un Puerto perfectamente adaptado a las necesidades de la industria que conforma la margen derecha y lo que pueda venir a Baterías.

–Él conocía nuestra realidad porque habíamos trabajado ya con él como consejero y como secretario de Industria, pero la ventaja principal de tener un presidente de Sepides que nos conoce es que es conocedor también del inmenso potencial que tienen esos terrenos para la instalación de industrias con efecto tractor. Y conoce todos nuestros puntos fuertes, no solo la ubicación, al lado del Puerto, y el ecosistema del entorno, que acompaña mucho; ahora la facilidad es que el presidente de Sepides sabe cómo colocar esto.

–Aparte de seguir con la agenda de desmantelamiento y limpieza de los terrenos, tenemos ya que cerrar las fechas para ponerlo en el mercado.

–Hay algunas que tiene Sekuens, y otras el Gobierno de España a través de Invest in Spain y de Sepides. Lo que es necesario es colocar Baterías en la comercialización internacional.

–¿El sueño sería ver en Avilés una gran empresa?

–A muchas, no a una.

–Puede ser, o no, porque a lo mejor el que quiere venir no interesa al lugar. Vamos a apostar por lo mejor y el presidente de Sepides está trabajando en que tengamos una entrevista y seguramente pondrá plazos de la puesta en servicio de esos suelos para la industria.

–Creo que sí. A veces la memoria es frágil, pero cuando llegué aquí, con De la Serna en el Ministerio, hicimos un trazado para las dos infraestructuras más importantes, la Ronda, que estaba parada porque había un conflicto con el Ayuntamiento de Castrillón, y luego el estudio del soterramiento de las vías, que tendría que terminar en un convenio para definir las partes lo que tenían que poner. Y en el momento en que se acordara eso sería cuando se avanzaría en la dirección del estudio. Pues en estos momentos ese estudio está avanzando y ha llegado el momento de empezar a hablar del convenio que lo sustentará con la financiación necesaria.

–Todo lleva tiempo, mucho tiempo, un tiempo muy desesperante, pero muy imprescindible porque cuando se hace una actuación en un territorio tiene unos impactos y todos estamos trabajando, fundamentalmente ahora el Ministerio, que es el que tiene que hacer el convenio. Y hasta ahí no habíamos llegado nunca antes.

–Sí, pero la oposición está obligada a conocer todo. Me parece normal que cualquier ciudadano diga que esto es desesperante, pero en realidad la oposición debe saber todo lo que hemos ido haciendo y la novedad es que ahora nos ponemos ya a trabajar en el convenio.

–No sé de dónde de sacan las cifras. Al estudio le queda un poco, luego será el convenio y luego habrá que sacar el proyecto y adjudicarlo, pero los plazos de la Administración son bastante imprevisibles. No se trata de poner plazos sino de que no pare y para ello hay que ir empujando, y estar todo el día pendiente de los movimientos en el Ministerio y en el Principado, que también es un gran aliado.

–No hay horario todavía, nunca hubo horario. La pretensión es que el horario de ida y vuelta a Madrid se adapte a las necesidades de quien tiene que ir a hacer una gestión en el día a Madrid y volver. Eso es en lo que me consta que está trabajando Renfe, en un itinerario al día de salida y llegada.

–Me apetece mucho, me gusta mucho el tren.

–Nosotros insistimos al Gobierno de España que no podemos avanzar en la reducción de emisiones sosteniendo un tráfico pesado de las industrias y del Puerto por el centro. Y para cumplir la normativa europea hay que apurar en esa Ronda, necesariamente tenemos que sacar esos tráficos del centro de la ciudad. Y eso tiene sus plazos y trámites, y lo que necesitamos es que avance sin pausa. Me consta que es lo que está haciendo ahora el Ministerio.

–Nos queda un margen de mejora muy amplio en todo lo que tiene que ver con transporte público. Sobre todo porque hay que conectar cuatro municipios, incluso un quinto que es Gozón. Y el Hospital San Agustín es nuestro mayor foco de tráfico en términos cotidianos. Es la industria que más impacto tiene en la movilidad y que es necesario resolver.

"En política debes ser libre y no tener talones de Aquiles"









–¿Confían en el compromiso del Real Avilés de realizar, al fin, la liquidación de la deuda?

–Las relaciones son buenas y el contacto fluido. Tenemos el compromiso de que la deuda se abonará, y no dudamos de aquí será . En el momento en que la deuda esté abonada y podamos prorrogar la actual concesión hablaremos para ver los plazos y el formato de la nueva concesión.

–¿Se arrepiente de algo en estos años en política?

–Quizá el último arrepentimiento fue cuando en 1999, que había decidido dejar la política, volví a ella. Es la única duda que siempre he mantenido, porque he dejado cosas que me gustaría haber hecho.

–¿Alguna recuperable?

–No, qué va. Ya pasó, ya pasó. Afortunadamente he tenido una vida política muy pacífica. La vida política hoy es muy dura, hay gobiernos bregando con guerras así que me considero afortunada habiendo podido ayudar a crear. La política tiene que ser transformar en positivo y yo me involucré para cambiar las cosas que no me gustaban.

–¿Le ha decepcionado alguna decisión de su partido?

–Mi partido es un partido muy vivo, con mucho debate interno. Desde Avilés hemos tenido muchísimas broncas cuando estaba muy colonizado por un señor que era minero y hemos tenido muchos enfrentamientos con él. He vivido congresos de no acostarnos y negociar toda la noche pero luego, independientemente de las posiciones en las que estuviera, porque yo he perdido muchísimos congresos, siempre hemos encontrado el modo de trabajar en positivo con las personas que van asumiendo las responsabilidades en cada momento. Y eso tiene que ver con la lealtad bien entendida porque en política para trabajar bien no tienes que tener talones de Aquiles y debes ser libre.

–¿Qué es lo que le anima a seguir cuando pintan bastos?

–La técnica cuando estoy baja de motivación son las mujeres africanas, he estado con ellas, y recuerdo cómo con nada resuelven una vida y son absolutamente luchadoras y peleonas, aunque viven en unas circunstancias muy lejanas a nosotros. Cuando pienso en ellas me digo: ‘Mariví, tira pa’lante, que eres una privilegiada’.

–Dijo que los presupuestos eran la prueba de fuego pacto de gobierno, ¿superada?

–Sí, esta próxima semana entra en vigor y tendremos 11 meses y 10 días para ejecutarlo; por tanto, tranquilidad.

–Pasado medio año del pacto, ¿qué balance realiza?

–Es más fácil cumplir objetivos si se van cumpliendo hitos. Y el presupuesto es la herramienta fundamental del Ayuntamiento.

–¿Qué valoración le merece el papel de la oposición?

–Es oscilante, me desconcierta en algunas cosas. El PP ha votado en contra del convenio entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Avilés para ejecutar las obras del Plan de la Muralla con la disculpa de que nos les dio tiempo a ver un convenio poco complicado en 48 horas. Cuando uno está en la oposición lo importante es saber cuáles son los asuntos sustanciales para la ciudad y es mejor no oponerse a ellos y cuáles son importantes para ellos y que nosotros, por alguna razón política, no desarrollamos. Pero veo que ni lo uno ni lo otro.

–El gran proyecto del mandato, el de la Manzana del Talento de Valliniello, figura por primera vez en los presupuestos del Principado. ¿Qué esperan avanzar este año?

–Espero que tengamos el proyecto y ya encauzada la financiación. Es muy importante para el desarrollo de hoy y del futuro de la ciudad, porque aúna conocimiento y la puesta en práctica de los nuevos productos que se generarán de la forma de compartir ese conocimiento. El pasado nuestro, que fue una industria monolítica, con una especialidad que copaba todo, produjo unos efectos devastadores en el medio ambiente y duró muy poco. Para todo aquel esfuerzo vino un esfuerzo posterior para recuperarnos y las ciudades que queremos apostar por seguir siendo industriales es muy importante garantizar la sostenibilidad, las energías verdes pero siendo capaces de transformarse rápidamente. Y eso lo da la innovación.

–Avilés, polo de la innovación es marca consolidada.

–Vamos consiguiendo que cada industria que aquí se instala o crece, incorpora su propio centro de innovación y entre ellos no compiten, sino que generan muchas sinergias, fundamental para generar nuevos productos.