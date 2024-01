Corvera celebra "el maravilloso hecho de amar el deporte"

La XXXIII Gala del Deporte de Corvera rindió homenaje a los 283 deportistas de 17 disciplinas que durante la tarde de ayer estuvieron presentes en los cines del centro comercial de Parque Astur. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, señaló que el concejo "es una referencia deportiva en Asturias", además de reseñar que la gala corverana es "la más antigua". "No existe pódium ni deporte en el que deportistas corveranos no hayan estado presentes a lo largo de la historia", señaló la máxima autoridad local. Además del reconocimiento a título individual de los atletas, el evento sirvió para hacer mención especial al Club Deportivo Los Campos, cuyos equipos de Cadete A e Infantil A lograron el ascenso a la 1.ª categoría, mientras que el Alevín C hizo lo propio a la 2.ª división. El Club Náutico Ensidesa fue reconocido por el ascenso a 2.ª división de sus juveniles masculinos y femeninos en la Liga Nacional Sprint Olímpico.

Fernández quiso compartir el significado que contienen las palabras "gala" y "deporte". Respecto a la primera, el Alcalde señaló que significa "celebración", motivo por el que no sólo se celebran los logros o palmarés de los deportistas de Corvera, sino "el maravilloso hecho de amar el deporte". Sobre este último, su origen latín le daba el significado de "llevar al exterior", en referencia a practicar ejercicio al aire libre. "El deporte, como la cultura, son parte fundamental de la marca Corvera, una marca sinónimo de calidad tendente a excelencia", aseguró el Alcalde, que recalcó el compromiso del Ayuntamiento con el deporte en el concejo. Actualmente, en Corvera existen 15 escuelas deportivas, en las que hay 350 inscritos en fútbol y fútbol sala, 11 en petanca, 133 en voleibol, 132 en kárate y 91 en piragüismo, entre otros. "Todos los deportes son igualmente importantes", alegó el regidor.