"Enfoca talento", un plan exclusivo marca Avilés, llega al 80% de inserción laboral en femenino

Talento tienen de sobra, pero debe ir acompañado de sosiego, enfoque y orientación. Y estos tres aspectos son los que adquieren en "Enfoca Talento", un programa de capacitación y apoyo para la empleabilidad que ya cumple su octava edición y que está dirigido a mujeres tituladas que buscan empleo en Avilés. La tasa de inserción de las participantes llega al 80% de la mano de las mentoras, directivas y profesionales de una treintena de empresas que las ayudan a enfocar su vida. Todas ellas conforman una talentosa red de oportunidades.

Biología, ingeniería, técnicas de laboratorio, administración, comercio y marketing, turismo... Estas son algunas de las titulaciones de las participantes en esta nueva edición de "Enfoca Talento", cada una con experiencias vitales y profesionales tan variadas como su formación.

Lorena González es ingeniera industrial con una década de experiencia en el área de compras. "Me quedé al paro en diciembre y una compañera que había sido mentora me recomendó el programa. Presenté mi curriculum y me aceptaron. Al principio no sabía muy bien a qué venía, pero ahora estoy muy contenta porque voy a enfocar la búsqueda de empleo de una manera mucho más estructurada, pensando en lo que quiero, a qué sector me quiero dedicar y, sobre todo, teniendo el apoyo de profesionales que dedican su tiempo a nosotras". De hecho, asegura que "ya he tenido algún contacto de alguna empresa industrial".

Las historias son diversas, desde quien abandonó la vida laboral para dedicarse al cuidado de los hijos y ahora, años después, quiere volver, hasta quien con tres décadas de experiencia en la misma empresa busca una nueva oportunidad. O una joven profesional que necesita enfocar el rumbo de su vida.

El programa se desarrolla por fases. La primera se centra en la persona, para conocer cuáles son sus intereses, cuál es su vocación y con ellos definir o redefinir su objetivo profesional. El siguiente paso es la capacitación, con talleres y formación para desarrollar sus habilidades y marca personal. Y por último, las sesiones específicas de elaboración de su curriculum y su proyecto de empleabilidad.

Es aquí, en esta última fase que comienza ahora, donde juegan un papel decisivo las mentoras, directivas de una treintena de empresas como Gonvarri, DuPont, Uría Ingeniería, Daorje, DXC Tecnology, Alusín Solar, Aguas de Avilés, Windar Renovables, e incluso la patronal Femetal.

Ana Bescós es consultora en el departamento de recursos humanos de DuPont y participan en este programa desde su primera edición porque "encaja con nuestra forma de entender el trabajo en equipo, la colaboración, y eso requiere diversidad y que el talento femenino esté para no perder una parte importantísima. Se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho camino por recorrer para ver a la mujer en los distintos ámbitos, desde la manufactura hasta los consejos de administración. Las empresas tienen que ayudar, y es increíble la variedad de perfiles, el talento de estas mujeres a las que el programa ayuda a que identifiquen cómo la mochila que llevan es un activo de valor".

Salomé González es la directora de recursos humanos de Gonvarri. "Participé en la clausura el año pasado y me animé a ser mentora porque la iniciativa es fantástica. Las empresas en general y la industria en particular necesita mujeres en todos los ámbitos. Cualquier iniciativa que conecte a las empresas con profesionales que buscan empleo, es perfecta". Y admitió haberse quedado "con unos cuantos perfiles que nos podrían encajar".

María Pérez es la secretaria general de Femetal, la patronal del metal asturiano, e incansable defensora de las bondades del sector para captar talento femenino. "Esta iniciativa es ejemplarizante para el resto de Asturias y extenderla a toda la región sería sin duda un gran éxito como política de apoyo a las mujeres que persiguen encontrar su camino profesional".

El concejal responsable de Empleo y Formación, e impulsor de "Enfoca Talento", Juan Carlos Guerrero, tiene como objetivo reforzar el programa con la participación de más empresas. "Hace años apostamos por dar visibilidad al talento femenino, que nuestras mujeres produjeran y vivieran en Asturias". Una apuesta que las profesionales animan a copiar.