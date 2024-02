"Galerías Preciados fue como ir a la Universidad porque todo lo que vi ahí lo traje a Luanco"

¿Presidentes de clubes de fútbol? Florentino Pérez o Joan Laporta, Jesús Gil, Lendoiro o Lopera... Irarragorri o Jesús Martínez, las caras mexicanas detrás de Sporting u Oviedo. Luis Gallego es la antítesis. El luanquín lleva 40 años trabajando en el Marino, uno de los equipos más carismáticos y familiares de toda Asturias. Su pasión es la de un crío que estrena sus primeras botas de fútbol, pero también es el creador de Muebles Novar, empresa referencia en Luanco.

Sus primeros años.

"Nací en Luanco, en el centro del pueblo, en 1952. Mi padre era de Moaña, de donde es Iago Aspas, y vino a Luanco cuando tenía 15 años. Mi madre era de Luanco de toda la vida. Tuve una infancia normal, empecé en la escuela con 5 años. Aunque antes estaba en un equipín del pueblo, mi pasión por el fútbol, que vivía a tope, empezó con 12 años, cuando se hizo el infantil del Marino y me metí a jugar. El Marino estaba en lo que ahora es Preferente. Mis padres, Mariano y Rosario, se trasladaron dos años a trabajar a Villares, en Galicia, para montar una empresa de cementos. Iba también Ermelinda, mi hermana. Dije que no quería ir por no dejar de jugar en el Marino. Iba los veranos. Quedé dos años con mis abuelos, Rudesindo y Engracia, para jugar en el Marino".

Separado de sus padres durante dos años. "Mi madre nunca trabajó, siempre fue ama de casa. Antes se vivía con el sueldo de uno, ahora tienen que trabajar las mujeres también. Aunque mi madre no trabajase hacía bodas o ayudaba en una vinatería, para colaborar de vez en cuando. Estaba encantado con mis abuelos, porque cuando rompía el pantalón jugando en el parque se lo daba a mi abuela, porque si lo llevaba a casa me caía bronca. Y lo de ir a jugar al parque con zapatos… Si se enteraba mi madre me mataba. Los abuelos eran más permisivos. Tenía mucha relación con mi abuelo".

En León duró una semana. "Acabé el Bachiller, con 17 años, y todas esas cosas y me fui a estudiar a León. Quería ser perito agrícola. Fui para ahí, vi las notas del año anterior y solo había un aprobado, con un 5. Cuando tenía la pensión cogida y todo busqué al que había aprobado y le pregunté qué había que hacer para aprobar, porque a mí no me gusta estudiar. El libro de Física y Química era muy gordo. Mi amigo Marcelino ‘el Funerario’ y yo los metimos en el cajón y no lo sacamos en todo el curso. Decidí dejarlo. Estuve una semana. Busqué excusas para volver, porque el verano anterior había conocido a la que fue mi mujer. Entre que conocí a la moza, que quería seguir con el fútbol y que era un mal estudiante, dije que para casa. A mis padres casi les da un colapso. A partir de ahí hice administrativo, nada más".

La mili, lo antes posible para poder casarse. "A la mili pedí ir voluntario, para casarme pronto. Llevaba cuatro años cortejando a la que fue mi mujer. Ella me conoció como monaguillo. Leía la epístola en misa, los domingos. Cuando pasaron su prima y ella a comulgar se fijaron en mí. Yo vi dos chavalas muy guapas, pero nada más. Ella tenía 14, le sacó tres años y medio. A los diez meses de casarnos, a mis 23 años, nació Rosana".

A trabajar desde joven. "Me puse a trabajar con 20 años. Fui a la empresa de mi padre, Pasek España. Mi padre tuvo tres empresas: La Ferralla, Montajes Nalón y Pasek España. Me mandó a la oficina de Pasek España a hacer nóminas. Cuando llegó el primer mes de pago yo ganaba ocho mil pesetas, y entre que doblaban, echaban horas y tal, vi que los peones cobraban 15.000, 16.000 o 20.000 pesetas. Le dije a mi padre: ‘voy para abajo, de peón’. Y marché para ser peón. Dije ‘aquí ganó dinero’. El ambiente era muy encrespado, duro, y para un chaval de 20 años más todavía. Un obrero me dijo ‘Luis, coge y marcha de aquí, cuanto primero mejor. Tú estudiaste, tienes 20 años, ¿qué haces aquí?’. Y tenía razón. Hacía un año que estaba en la empresa. Tiré la pala y marché para casa. A buscar trabajo a otro lado".

A buscar suerte a Oviedo. "Fui a Oviedo, a buscar una oficina donde trabajar. Me pagaban siete mil pesetas, menos que donde estaba, y los alquileres valían cuatro o cinco mil pesetas. No se podía ir a ningún lado. Según marchaba al Alsa encontré un cartel que ponía que se necesitaba gente en Galerías Preciados. Me sonaba de verla en las películas, me impresionó y decidí probar suerte. Subí a ver qué era. El sueldo de dependiente no era muy grande. Llego y la chavala me dice que lo sentía mucho, que los dependientes ya estaban haciendo un cursillo en Madrid y que no había más plazas. Le extendí las manos y le dije que yo tenía el Bachiller y esas cosas, pero que era peón. Tenía las manos llenas de callos. Me giré para marchar y resulta que estaba una puerta medio abierta, y el director de la planta escuchó la conversación. Al señor le encantó cómo me expresaba y mi sinceridad, algo que él valoraba mucho. Me ofreció 10.600 pesetas de sueldo y me dijo que lo iba a arreglar para meterme en Telas y Tapicería. Hizo un pequeño trapicheo, diciendo que mi padre tenía una tapicería y yo había aprendido con él. Estuve allí seis años. Fui a vivir a Lugones, porque en Oviedo las rentas estaban muy caras. Mis suegros aprovecharon y compraron un piso allí.

Su inicio en el mundo de los muebles. "Quería aprender y saber. Entrábamos a las nueve y yo a las siete y media ya estaba por ahí trabajando, así que al año el director me dijo que me daba lo que necesitase. Me ofrecieron contratar a mi mujer, pero no lo acepté porque ellas cobraban menos que los hombres, teníamos que contratar una persona que cuidase a la cría, y no nos salía rentable. No iba a trabajar para sacar tres mil pesetas. Metieron a mi cuñada, que estuvo desde los 18 hasta que se jubiló. Me movieron a muebles. Ahí ganaba mucho dinero con las comisiones, a veces incluso más que el director. Galerías Preciados fue como ir a la Universidad, porque todo lo que vi ahí lo traje a Luanco".

Pensar en su propio negocio

"A los seis años, a los 29, decidí poner un negocio por mi cuenta. Cuando José María Ruiz Mateos compró Galerías Preciados vi una maniobra muy mal hecha por la empresa con ciertos trabajadores y decidí marcharme. Querían venir a revolucionarlo todo y a mí no me gustó nada. Entonces pensé en abrir en Oviedo con Muebles Gallego o en Luanco, por la gente de aquí. Aquí no había mucha competencia, lo que había eran tiendas muy pequeñas. Cuando decidí irme querían llevarme para Alicante para ser director de dos plantas, y me daban un adosado en una urbanización, pero yo no me quería ir ni loco. Encima ya tenía todo montado en Luanco, porque había tirado de los proveedores que trabajaban con Galerías Preciados. Se querían hacer cargo de la mercancía, pero lo rechacé. Mi abuelo siempre decía ‘más vale honra sin barco que barco sin honra’".

El inicio de Muebles Novar, su gran empresa. "Empecé muy apurado, con un crédito de 700.000 pesetas y avalado por una tía mía que tenía un bajo y un piso. Yo no tenía ni un duro. El local era de renta y tuve que pedir el crédito. Luego hay cosas que tienes suerte. Cuando más apurado me sentí apareció un matrimonio que alquilaba apartamentos y pisos. Necesitaban amueblar los pisos, y me contactaron a mí. Les amueblé todo en quince días. Gracias a eso arranqué, fue un respiro gigante y supe que todo iba a ir bien porque el casero que tenía quería ser mi socio. Era un tío con perres y que sabía del mundo, no era un guaje como yo. Tiramos para adelante y después vinimos a vivir Luanco, a casa de mis suegros. Luego cogimos un piso mirando a la playa y tuve a las gemelas, que ya tienen 40 años. Rosana, la mayor, tiene 48".

Volvió al fútbol años después a través de los despachos. "Vine de la mili y volví al Marino, con 22 o 23 años, y estuve seis meses. Fue cuando vino lo de Galerías Preciados y me tuve que ir. Dejé el fútbol. Estuve un año en el Bañugues, iba desde Oviedo a los entrenamientos y era muy complicado. Monté la tienda hace 40 años y Julio César, un histórico del Marino, y Viña, uno que fue portero del Avilés, cuando Ramón del Montán era el presidente del Marino, me propusieron patrocinar al juvenil del Marino. De aquella teníamos un juvenil muy bueno. Me pidió que les echase un cable y debió de ser el primer equipo que viajaba en chándal de Asturias. Les compré todos los chándales y los anoraks, poniendo Muebles Novar. Tenían un partido clave contra el Mosconia en Grado. Para darles un premio fuimos concentrados el día antes, para que fuesen juntos a un hotel, por lo menos un día. Siempre íbamos en una furgoneta, pero quería una cosa diferente. Así volví".

El juvenil, la puerta para ser presidente del Marino. "Entré con los guajes. Julio César y Viña me volvieron a liar para que echase una mano al primer equipo, y me dijeron que me ponían de vicepresidente. Para lo que yo quería hacer con el Marino había que tener un cargo. Todo era para conseguir publicidad al equipo. Miramar fue de los primeros campos de estas categorías que puso vallas publicitarias. Iba al Suárez Puerta, cuando era el Avilés Avilés, y estaba todo con publicidad. Ibas al del Caudal y lo mismo. Había que sacar les perres así. Tuve suerte, encontré personas que se entregan a cambio de nada. Para poner las vallas de publicidad había que hacer la instalación. Teníamos que conseguir gente para que, con la valla, saliesen gratis la chapa y la pintura. Si había que pagar todo, lo poco que nos daban se iba en eso. Les puse un precio para que el primer año no sacáramos nada, pero la temporada siguiente íbamos ganando algo. Así fuimos recibiendo ingresos que el resto no tenía. Fue el resurgir".